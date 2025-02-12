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BUGÜN SATIŞTA!💥12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hava Temizleyici, Dikey Şarjlı Süpürge...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
10:23
BUGÜN SATIŞTA!💥12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hava Temizleyici, Dikey Şarjlı Süpürge...
ŞOK aktüel katalog ürünleri satışa çıktı. ŞOK indirimleri arasında çeşitli fırsatlarda her kategoriden ürün yer alıyor. Elektronik ürünlerden mutfak araç gereçlerine, temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine birçok fırsat raflarda alıcısıyla buluşuyor. Bu haftanın kataloğunda dikey şarjlı süpürge, ütü, duş başlığı gibi ürünler alışverişseverlerin listesinde ilk sıraya yerleşti. Peki, 12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var?