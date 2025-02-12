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Haberler Yaşam BUGÜN SATIŞTA!💥12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hava Temizleyici, Dikey Şarjlı Süpürge...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:23

BUGÜN SATIŞTA!💥12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hava Temizleyici, Dikey Şarjlı Süpürge...

ŞOK aktüel katalog ürünleri satışa çıktı. ŞOK indirimleri arasında çeşitli fırsatlarda her kategoriden ürün yer alıyor. Elektronik ürünlerden mutfak araç gereçlerine, temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine birçok fırsat raflarda alıcısıyla buluşuyor. Bu haftanın kataloğunda dikey şarjlı süpürge, ütü, duş başlığı gibi ürünler alışverişseverlerin listesinde ilk sıraya yerleşti. Peki, 12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

BUGÜN SATIŞTA!💥12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hava Temizleyici, Dikey Şarjlı Süpürge...

18 Şubat tarihine kadar geçerli olacak ŞOK aktüel indirimleri, bugün itibarıyla başladı. ŞOK zincirler markette bu hafta ekstra ürünler kategorisinde Buharlı Temizleyici, Ofis Tipi Hava Temizleyici, Ayak Isıtıcı ve 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi olmak üzere birçok ürün yer alıyor. Peki, 12 - 18 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler?

BUGÜN SATIŞTA!💥12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hava Temizleyici, Dikey Şarjlı Süpürge...

ŞOK AKTÜEL BUGÜN SATIŞTA!

Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 187 TL
Çamaşır Deterjanı - 99 TL
Bebek Bakım Örtüsü - 49,90 TL
Çamaşır Suyu - 127 TL
Sıvı Deterjan Renkliler/Siyahlar - 186 TL
Jel Deterjan - 129 TL

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BUGÜN SATIŞTA!💥12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hava Temizleyici, Dikey Şarjlı Süpürge...

12 - 18 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Siyah Zeytin Kuru Sele (351-380) - 99 TL
Tam Yağlı Dilim İnek Peyniri - 127 TL
Yeşil Mercimek - 54,50 TL
Kaşar Peyniri - 99 TL
Kakaolu Pastaban 3 Kat - 82,50 TL
Süt Tam Yağlı - 35,50 TL

BUGÜN SATIŞTA!💥12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hava Temizleyici, Dikey Şarjlı Süpürge...

Şampuan - 99,90 TL
Sıvı Saç Serumu - 135 TL
Saç Fırçası Çeşitleri - 129 TL
Sevgililer Günü Çiçek Aranjman - 149 TL
Saç Boyası Çeşitleri - 89,90 TL
Ruj - 89 TL
Maskara - 99 TL
Arındırıcı ve Canlandırıcı Tonik - 119 TL

BUGÜN SATIŞTA!💥12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hava Temizleyici, Dikey Şarjlı Süpürge...

Ütü - 1.299 TL,
Saç Kurutma Makinesi - 899 TL,
Dikey Şarjlı Süpürge - 3.599 TL,
Banyo Baskülü - 219 TL,
Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 259 TL,
Şarjlı Giysi Yünü Temizleme Makinesi - 349 TL,
Buharlı Temizlik Makinesi - 2.899 TL,
İp Saplı Banyo Organizeri - 169 TL,
Banyo Köşe Rafı - 199 TL,
Fonksiyonel Batarya Ucu - 49,95 TL,

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