BUGÜN SATIŞTA!💥12 - 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? Hava Temizleyici, Dikey Şarjlı Süpürge...

18 Şubat tarihine kadar geçerli olacak ŞOK aktüel indirimleri, bugün itibarıyla başladı. ŞOK zincirler markette bu hafta ekstra ürünler kategorisinde Buharlı Temizleyici, Ofis Tipi Hava Temizleyici, Ayak Isıtıcı ve 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi olmak üzere birçok ürün yer alıyor. Peki, 12 - 18 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler?