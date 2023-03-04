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Haberler Yaşam Bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı, EYT mesaisi yapacak mı? İşte SGK hafta içi hafta sonu çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 04.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 07:54

Bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı, EYT mesaisi yapacak mı? İşte SGK hafta içi hafta sonu çalışma saatleri

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından SGK binalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Başvurularını yapmak isteyen binlerce vatandaş bugün de sabah saatlerinden itibaren "SGK binaları bugün açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. EYT nedeniyle oldukça yoğun bir mesai sürecine giren kurum, hafta içi belirlenen saatler aralığında hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar bu süreçte kurumun hafta içi hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, 4 Mart 2023 hafta sonu bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı? İşte SGK hafta içi hafta sonu çalışma saatleri ve tüm detaylar.

Bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı, EYT mesaisi yapacak mı? İşte SGK hafta içi hafta sonu çalışma saatleri

SGK binalarının EYT mesaisi nedeniyle hafta sonu açık olup olmadığı konusu gündeme geldi. E-Devlet üzerinden de başvuruların alındığı bilinirken işlemlerini kuruma ait binalarda yapmak isteyen vatandaşlar hafta sonun gelmesiyle beraber "4 Mart 2023 hafta sonu bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı?" sorularını gündeme taşıdı. İşte SGK çalışma saatleri ve açık olduğu günler…

Bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı, EYT mesaisi yapacak mı? İşte SGK hafta içi hafta sonu çalışma saatleri

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
Genel olarak Türkiye geneli çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

08.30-12.30
13.00-17.00

İstanbul'da SGK güncel mesai saatleri şu şekildedir;

09.00-12.30
13.00-16.30

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Bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı, EYT mesaisi yapacak mı? İşte SGK hafta içi hafta sonu çalışma saatleri

SGK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU, CUMARTESİ AÇIK MI?

SGK hafta sonu çalışmamaktadır. Cumartesi ve Pazar günü açık değildir.

Bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı, EYT mesaisi yapacak mı? İşte SGK hafta içi hafta sonu çalışma saatleri

Sosyal Güvenlik Kurumları EYT mesaisi yapacaklarına dair bir açıklamada bulunmamıştır.

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