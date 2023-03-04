Haberler Yaşam Bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı, EYT mesaisi yapacak mı? İşte SGK hafta içi hafta sonu çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 04.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 07:54

Bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı, EYT mesaisi yapacak mı? İşte SGK hafta içi hafta sonu çalışma saatleri

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından SGK binalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Başvurularını yapmak isteyen binlerce vatandaş bugün de sabah saatlerinden itibaren "SGK binaları bugün açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. EYT nedeniyle oldukça yoğun bir mesai sürecine giren kurum, hafta içi belirlenen saatler aralığında hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar bu süreçte kurumun hafta içi hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, 4 Mart 2023 hafta sonu bugün SGK binaları açık mı, kapalı mı? İşte SGK hafta içi hafta sonu çalışma saatleri ve tüm detaylar.