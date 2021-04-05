Bugün sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi belli oldu! Hafta içi hafta sonu İzmir, Ankara, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı, yasak hangi illerde var?

Ülkemiz genelinde sokağa çıkma yasağı olan iller vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Son olarak Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçmiş ve sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere pek çok kısıtlama ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ın açıklamaları ile birlikte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli olurken sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saatleri nasıl, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul dahil birçok ilde 56 saat süren hafta sonu kısıtlaması sona ererken hafta içi yasak saatleri merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller haberimizde!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER İLE OLMAYAN İLLER LİSTESİ!

Nisan ayı normalleşme süreci ülkenin tamamında devam ederken sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum merak ediliyor. Son yapılan Kabine Toplantısında illerin risk durumlarına göre yeni renk kodları açıklanmış ve yüksek riskli illerde yeniden cumartesi hafta sonu yasağına geçilmişti. Türkiye'nin tamamında ise sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam kararı alınırken sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller ile ilgili detaylar şöyle;