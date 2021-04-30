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Haberler Yaşam Bugün tam kapanma eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 09:19

Bugün tam kapanma , kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeniden düzenlendi. Hafta içi hafta sonu kesintisiz sürecek olan sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanma süreci başlayacak. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz eczanelerin yasaktan muaf olan kurumlar arasında yer aldığı biliniyor. Buna göre; bugün ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Bugün tam kapanma eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Yurt geneli iki hafta sürecek olan tam kapanma sebebiyle milyonların gündemine geliyor. İlaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bugün sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında gelen yeni tedbirler sonrasında hafta içi hafta sonu kesintisiz tam kapanmada sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 19.00'da başlayacak, 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma durumu belli oldu. Bugün eczaneler açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık? İşte

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı tam kapanma sürecinde iki hafta süreceği için eczane çalışma saatleri sorgulanıyor. İlaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin yakından ilgilendiği eczane çalışma saatleri şöyle;

Bugün tam kapanma eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Eczaneler açık olacak. Eczaneler saat 09.00-18.00 arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczacı Odası'ndan mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyuruldu.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

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Bugün tam kapanma eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 30 Nisan'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 30 Nisan Cuma günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18. 00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Eczanelerin kapanış saati 18.00'dur.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının saatlerinin değiştiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada ise tam kapanmanın uygulanacağı duyuruldu. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar ise hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Genelgeyle "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" duyurulmuş oldu.

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