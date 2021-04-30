Bugün tam kapanma eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Yurt geneli iki hafta sürecek olan tam kapanma sebebiyle eczane çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. İlaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bugün eczaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında gelen yeni tedbirler sonrasında hafta içi hafta sonu kesintisiz tam kapanmada sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 19.00'da başlayacak, 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma durumu belli oldu. Bugün eczaneler açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık? İşte eczane çalışma saatleri 2021

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı tam kapanma sürecinde iki hafta süreceği için eczane çalışma saatleri sorgulanıyor. İlaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin yakından ilgilendiği eczane çalışma saatleri şöyle;