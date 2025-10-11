Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı

Cumartesi akşamını evinde televizyon karşısında geçirmek isteyen diziseverler bugün televizyonda neler var sorusuyla güncel televizyon yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. İşte 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek diziler ve programlar;