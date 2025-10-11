Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 13:39

Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı

Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında dikkat çekici yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV ve diğer kanalların güncel yayın akışları merak ediliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışma programlarıyla 11 Ekim 2025 TV yayın akışı detaylı liste.

Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı

Cumartesi akşamını evinde televizyon karşısında geçirmek isteyen diziseverler bugün televizyonda neler var sorusuyla güncel televizyon yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. İşte 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek diziler ve programlar;

Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı

11 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI

İşte bu akşam ekrana gelecek yapımlar;

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Aynadaki Yabancı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
22:30 Aynadaki Yabancı
01:30 Aynadaki Yabancı
04:00 Kardeşlerim

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Tam Gaz
22:00 Tam Gaz
00:45 Kral Kaybederse
03:15 Baba Ocağı
04:45 Dürüye'nin Güğümleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Yedi Numara
06.05 Benim Güzel Ailem
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Hayallerinin Peşinde
11.30 Cennetin Çocukları
14.50 Taşacak Bu Deniz
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.50 Taşacak Bu Deniz
04.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05.05 Hayallerinin Peşinde

Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
22:30 Güller ve Günahlar
01:30 Güller ve Günahlar
03:45 Poyraz Karayel
05:30 Müzik Arası