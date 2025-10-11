Haberler
Yaşam
Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 13:39
Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim 2025 ATV, TRT1, Kanal D, Star TV yayın akışı
Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında dikkat çekici yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV ve diğer kanalların güncel yayın akışları merak ediliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışma programlarıyla 11 Ekim 2025 TV yayın akışı detaylı liste.