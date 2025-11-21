Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var? 21 Kasım 2025 Cuma ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 21.11.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 16:41

Bugün televizyonda neler var? 21 Kasım 2025 Cuma ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

Bugün televizyon ekranlarında sevilen yapımlar izleyiciyle buluşacak. Dizilerin yeni bölümleri, sürükleyici yarışmalar ve özel yapımlar izleyicilerle buluşacak. Bugün televizyonda neler var diye merak edenler için kanalların günlük akışı belli oldu. İşte 21 Kasım 2025 Cuma Star TV, Kanal D, TRT 1, TV8, ATV ve Show TV güncel yayın akışı

Bugün televizyonda neler var? 21 Kasım 2025 Cuma ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

Bugün popüler dizilerin yeni bölümleri, eğlence dolu yarışmalar ve dikkat çeken özel programlar akşam boyunca ekranda olacak. Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtını arayanlar için kanalların güncel yayın listesi netleşti. İşte 21 Kasım 2025 Cuma günü Star TV, Kanal D, TRT 1, TV8, ATV ve Show TV yayın akışı;

Bugün televizyonda neler var? 21 Kasım 2025 Cuma ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

21 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI

İşte kanalların güncel listesi;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün televizyonda neler var? 21 Kasım 2025 Cuma ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfaktaki Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri

21:45 Suikast Treni

00:20 Gözleri Karadeniz

Bugün televizyonda neler var? 21 Kasım 2025 Cuma ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Güller ve Günahlar

Bugün televizyonda neler var? 21 Kasım 2025 Cuma ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber (canlı)

20:00 Salak Milyoner

22:00 Tatlım Tatlım

00:30 Tatlım Tatlım

TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Taşacak Bu Deniz

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Gönül Dağı