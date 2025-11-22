Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var? 22 Kasım 2025 Cumartesi Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 22.11.2025 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 16:57

Bugün televizyonda neler var? 22 Kasım 2025 Cumartesi Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV yayın akışı

İzleyiciler bu akşam televizyon ekranlarında yine heyecan dolu bir akışla buluşuyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, merak uyandıran yarışmalar ve filmler ekran başındakilere keyifli bir gece sunacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var? Bugünkü Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV yayın akışı belli oldu.

Bugün televizyonda neler var? 22 Kasım 2025 Cumartesi Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV yayın akışı

Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen diziseverler bugün hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını araştırıyor. Yarışma programları, diziler ve filmler konusunda araştırma yapanlar, bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV yayın akışı;

Bugün televizyonda neler var? 22 Kasım 2025 Cumartesi Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI
07.30 - ATV'de Hafta Sonu
10.00 - Gözleri Karadeniz
13.00 - Buz Devri
14.30 - Çakallarla Dans
16.00 - Kuruluş Orhan
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Gözleri Karadeniz

TRT1 YAYIN AKIŞI
08.35 - Kod Adı Kırlangıç
10.00 - Hayallerinin Peşinde
11.40 - Taşacak Bu Deniz
14.45 - Cennetin Çocukları
17.50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 - Ana Haber
20.00 - Gönül Dağı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün televizyonda neler var? 22 Kasım 2025 Cumartesi Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI
08.30 - Konuştukça
09.45 - Magazin D Cumartesi
13.00 - Arda'nın Mutfağı
14.00 -Eşref Rüya
16.15 -Uzak Şehir
18.30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 - Güller ve Günahlar

STAR TV YAYIN AKIŞI
09.00 - Hayat Bazen Tatlıdır
11.30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
14.00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
19.00 - Star Haber
20.00 - Kaldı Üç Gün

Bugün televizyonda neler var? 22 Kasım 2025 Cumartesi Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 - İstasyon
10.00 - Cumartesi Sürprizi
13.00 - İyi Aile Çocuğu
15.30 - Kızılcık Şerbeti
18.25 - Hafta Sonu Ana Haber
20.00 - Güldür Güldür Show