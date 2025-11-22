Bugün televizyonda neler var? 22 Kasım 2025 Cumartesi Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV yayın akışı

Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen diziseverler bugün hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını araştırıyor. Yarışma programları, diziler ve filmler konusunda araştırma yapanlar, bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV yayın akışı;