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Haberler Yaşam TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ, bayramda bedava mı? 21 Nisan Bayramın 1. Günü Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs (toplu taşıma) ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 09:21

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ, bayramda bedava mı? 21 Nisan Bayramın 1. Günü Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs (toplu taşıma) ücretsiz mi?

Bayramda bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı gibi sorular sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle de Ramazan bayramı ziyaretlerini gerçekleştirmek ya da çeşitli aktiviteler yapmak için toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar; bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna dair araştırma yapıyor. Peki, 21 Nisan Bayramın 1. Günü Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte bayramda toplu taşıma ücretlendirmesinden detaylar.

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ, bayramda bedava mı? 21 Nisan Bayramın 1. Günü Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı geldi çattı. Yılın ilk dini bayramında sevdiklerini ziyarette bulunacak olanlar veya resmi tatili değerlendirerek çeşitli planlar yapanlar toplu taşımaların bayram tarifesini merak ediyor. Bu sebeple 21 Nisan bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yöneltiliyor. Marmaray, metrobüs, Ankaray, İZBAN ve İETT otobüsleri gibi birçok araç için araştırmalar sürerken belediyelerden de açıklama geldi. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma (otobüs, metro, Marmaray, metrobüs) ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar…

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ, bayramda bedava mı? 21 Nisan Bayramın 1. Günü Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA (OTOBÜS, İETT, METRO, METROBÜS) ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI OLACAK?

Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak.

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TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ, bayramda bedava mı? 21 Nisan Bayramın 1. Günü Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi?

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

KGM duyurusuna göre; 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 07:00'a kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ, bayramda bedava mı? 21 Nisan Bayramın 1. Günü Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ, bayramda bedava mı? 21 Nisan Bayramın 1. Günü Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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