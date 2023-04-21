TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ, bayramda bedava mı? 21 Nisan Bayramın 1. Günü Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs (toplu taşıma) ücretsiz mi?

Bayramda bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı gibi sorular sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle de Ramazan bayramı ziyaretlerini gerçekleştirmek ya da çeşitli aktiviteler yapmak için toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar; bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna dair araştırma yapıyor. Peki, 21 Nisan Bayramın 1. Günü Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte bayramda toplu taşıma ücretlendirmesinden detaylar.