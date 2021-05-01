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Haberler Yaşam Bugün toplu taşıma var mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüs, minibüs, metrobüs toplu taşıma çalışma saatleri 2021!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 08:42

Bugün , çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüs, minibüs, metrobüs 2021!

Yurtta iki hafta sürecek olan tam kapanma sokağa çıkma yasağı başlarken merak ediliyor. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar otobüs, minibüs, metrobüs çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar açıklanmıştı. Gün içinde en çok kullanılan otobüs, metrobüs, marmaray ve metro çalışma(sefer) saatleri hafta içi hafta sonu olarak yeniden düzenlendi. Buna göre; Yarın otobüs, minibüs, metrobüs toplu taşıma var mı çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında toplu taşıma çalışma saatleri nasıl?

Bugün toplu taşıma var mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüs, minibüs, metrobüs toplu taşıma çalışma saatleri 2021!

ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Toplu taşıma aracı kullanan ve işe gitmesi gereken vatandaşları yakından ilgilendiren toplu taşımanın çalışıp çalışmadığı merak konusu oluyor. Bilindiği üzere; tam kapanma sokağa çıkma yasağında üretim, imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında muaf olan kişiler ve kurumlar listesi olurken yarın sorgulanıyor. Buna göre; Yarın otobüs, minibüs, metrobüs çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında toplu taşıma çalışma saatleri nasıl?

Bugün toplu taşıma var mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüs, minibüs, metrobüs toplu taşıma çalışma saatleri 2021!

YARIN TOPLU TAŞIMA ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanmada corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında toplu taşımanın olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada toplu taşımalar çalışıyor olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken toplu taşıma çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMA, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA OTOBÜS, MİNİBÜS, METROBÜS TOPLU TAŞIMA VAR MI ÇALIŞIYOR MU?

Tam Kapanma ve Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma var yani çalışıyor olacak. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri yasaktan muaf olacak. Dolayısıyla otobüsler, taksiler ve metrolar da dahil olmak üzere tüm toplu ulaşım açık ve çalışıyor olacak.

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Bugün toplu taşıma var mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüs, minibüs, metrobüs toplu taşıma çalışma saatleri 2021!

TAM KAPANMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TOPLU TAŞIMA SAATLERİ

İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 17 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İETT seferleri Cumartesi tarifesine göre yapılacak. Kısıtlama boyunca çalışmak zorunda olan vatandaşlar için sabah ve akşam seferler sıklaştırılacak.

COVİD-19 salgını kapsamında Türkiye 29 Nisan Perşembe 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi 05.00 arasında 17 günlük tam kapanmaya giriyor. Ancak günlük hayatın aksamaması için sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, üretim, imalat, inşaat, tedarik zinciri çalışanları gibi pek çok iş kolunda belirli muafiyetler tanımlanmış durumda. Bu doğrultuda planlarını hazırlayan İETT, 17 gün boyunca "güçlendirilmiş" Cumartesi sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar sık sık revize edilecek. Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.

TAM KAPANMADA METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ

Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek.

Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak.

TAM KAPANMADA METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aşağıda listelenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecektir.

Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 06.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

Bugün toplu taşıma var mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüs, minibüs, metrobüs toplu taşıma çalışma saatleri 2021!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE İLİŞKİN KRİTİK SON DAKİKA BİLGİLERİ

17 günlük kapanma sürecinde doğrudan vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren sağlık, üretim, imalat, tedarik, bakkal, manav gibi işyerleri ve buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak. Kısıtlamadan muaf olan sektörlerde çalışanlar izin belgelerini e-başvuru sistemi üzerinden kimlik numaraları ile kolayca alabilecek. Fabrika, imalathane çalışanları İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi alacak. Kamu personeline de görev bildirim belgesi düzenlenecek.

Bugün toplu taşıma var mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüs, minibüs, metrobüs toplu taşıma çalışma saatleri 2021!
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