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Bugün 'de saatler ileri mi alındı? 28 Mart 2021 Şu an saat kaç? uygulaması başlıyor!

Birçok ülkede uygulanmaya devam eden uygulaması bugün başlarken ülkemizde de binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren "'de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Gün ışığından daha fazla yararlanabilmek amacıyla ülkelerinde halen uygulanmakta olan bu düzenleme bilindiği üzere 2016 senesinde ülkemizde kaldırılmıştı. Hal böyleyken konuyla ilgili detayları merak eden kişiler "Türkiye'de şu an saat kaç, saatler ileri alınacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye'de yaz saati uygulamasına dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 15:10
Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

Bundan beş sene öncesine kadar ülkemizde de ülkelerinde olduğu gibi uygulanan Kış ve uygulaması ardından alınan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştı. Bu kapsamda 28 Mart bugün dünyanın birçok yerinde başlayan yaz saati uygulamasıyla beraber "Şu an saat kaç?" sorusu ülkemizde gündeme geldi. Öte yandan vatandaşlar "Yaz saati uygulaması ile saatler ileri alındı mı, alınacak mı?" sorusuna ait güncel yanıtı da araştırıyor. Ülkemizde bu uygulama kaldırıldığından saatlerde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

ŞU AN SAAT KAÇ, SAATLER İLERİ ALINDI MI?

'de kış ve yaz saati uygulaması bilindiği üzere kaldırıldı. Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde bugün başlayacak olan Yaz saati uygulaması ülkemizde 2016 senesinden bu yana kullanılmıyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Ülkemizde 2016 yılından bu yana Kış saati ve uygulamaları gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle 'de, ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

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Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

AVRUPA ÜLKELERİNDE YAZ SAATİ UYGULAMASI BAŞLADI!

Avrupa ülkelerinde saatler, bugün ileri alınacak ancak konuyla ilgili tartışmalar halen devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Mart Pazar günü uygulaması başlıyor.
Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, KKTC'de 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulamasının başlayacağı belirtildi. KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan Yaz Saati Emirnamesi'nde, saatlerin 28 Mart Pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınacağı ve yaz saati uygulamasının 31 Ekim pazar günü saat 04.00'te sona ereceği kaydedildi.

Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

TARTIŞMALAR BİTMEDİ

2018 yılında dönemin Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84'i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019'da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021'de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

Parlamentosu yaz ya da kış saatinden birinin seçilip onda kalınmasını istemişti. Ancak uygulamadan çıkıp çıkmayacaklarına üye devletlerin karar vermesi gerekiyor. Bunun ise yakın vadede gerçekleşmesi beklenmiyor. Avrupa Birliği diplomatlarından alınan bilgiye göre Almanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında da konu pek gündeme gelecek gibi görünmüyor. Diplomatlar AB'nin daha acil konuları olduğunu ifade ediyorlar. AB Konseyi de Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararına ilişkin bir pozisyona sahip olmadıklarını bunun için üye devletler arasında bir çoğunluğun oluşması gerektiğini açıkladı.

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