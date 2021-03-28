Birçok ülkede uygulanmaya devam eden Yaz saati uygulaması bugün başlarken ülkemizde de binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren "Türkiye'de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Gün ışığından daha fazla yararlanabilmek amacıyla Avrupa ülkelerinde halen uygulanmakta olan bu düzenleme bilindiği üzere 2016 senesinde ülkemizde kaldırılmıştı. Hal böyleyken konuyla ilgili detayları merak eden kişiler "Türkiye'de şu an saat kaç, saatler ileri alınacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye'de yaz saati uygulamasına dair tüm detaylar…