Türkiye’de şu an saat kaç, saatler ileri mi alındı? Yaz saati uygulaması o ülkelerde başlıyor!

Bundan beş sene öncesine kadar ülkemizde de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi uygulanan Kış ve yaz saati uygulaması ardından alınan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştı. Bu kapsamda 28 Mart bugün dünyanın birçok yerinde başlayan yaz saati uygulamasıyla beraber "Şu an saat kaç?" sorusu ülkemizde gündeme geldi. Öte yandan vatandaşlar "Yaz saati uygulaması ile saatler ileri alındı mı, alınacak mı?" sorusuna ait güncel yanıtı da araştırıyor. Ülkemizde bu uygulama kaldırıldığından saatlerde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

ŞU AN SAAT KAÇ, SAATLER İLERİ ALINDI MI?

Türkiye'de kış ve yaz saati uygulaması bilindiği üzere kaldırıldı. Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde bugün başlayacak olan Yaz saati uygulaması ülkemizde 2016 senesinden bu yana kullanılmıyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir.