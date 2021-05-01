Bugün TV’de ne var, hangi programlar var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı 1 Mayıs 2021

Televizyonda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Hafta sonu karantinasını evde televizyonda izleyerek geçirmek isteyenler bugün tv'de ne var sorusuna yanıt ararken Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı listesine göz atıyor. Bu akşam birbirinden güzel diziler yeni bölümleriyle yayınlanırken kanalların farklı yayın akışlarında komedi türündeki filmler izleyiciyle buluşacak. Cumartesi akşamlarının iddialı yapımlarından Kuzey Yıldızı ve Gönül Dağı yeni bölümleri ile televizyonda olacak. Bugün TV'de ne var, hangi programlar var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı