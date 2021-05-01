Bugün TV’de ne var, hangi programlar var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı 1 Mayıs 2021

Cumartesi akşamı yayınlanacak olan tüm yapımlar tv yayın akışı listesinde bulunuyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu bugünde televizyonda hangi programlar var merak ediliyor. Her gün birbirinden iddialı yapımlar Show Tv, Atv, Tv8, Kanal D, Star Tv ve TRT1 ekranlarındaki yerini alırken akşam yayınlanacak yapımlar bu noktada araştırılıyor. Buna göre; Bugün TV'de ne var, hangi programlar var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı