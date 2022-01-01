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Giriş Tarihi: 01.01.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 07:35

Bugün ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak 2022 Bugün toplu taşıma bedava mı? Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, Marmaray saat kaça kadar açık?

31 Aralık 2021 Cuma gününü 1 Ocak 2022 Cumartesi'ye bağlayan yılbaşı heyecanı yeni yılın ilk gününde de sürüyor. 2022'nin ilk gününde toplu taşıma ve ulaşım tarifelerine yönelik bilgiler de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere; 31 Aralık yılbaşı gecesi için toplu yaşıma sefer saatleri düzenlenmiş ve kamuoyuna açıklanmıştı. Buna göre; bugün ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak 2022 Bugün toplu taşıma bedava mı? Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, Marmaray saat kaça kadar açık? İşte bilgiler.

Bugün ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak 2022 Bugün toplu taşıma bedava mı? Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, Marmaray saat kaça kadar açık?

"Bugün ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak 2022 Bugün toplu taşıma bedava mı?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar 1 Ocak Cumartesi gününün ilk ışıklarında yapılmaya başlandı. Yılbaşı gecesinin ertesi sabahında otobüs, metrobüs, metro, vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar "Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, Marmaray saat kaça kadar açık?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. İşte 1 Ocak 2022 toplu taşıma saatleri!

Bugün ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak 2022 Bugün toplu taşıma bedava mı? Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, Marmaray saat kaça kadar açık?

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

İstanbul'da toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek. Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.

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Bugün ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak 2022 Bugün toplu taşıma bedava mı? Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, Marmaray saat kaça kadar açık?

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'den yapılan açıklamada, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşımanın ücretsiz olacağı bildirildi.

Bugün ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak 2022 Bugün toplu taşıma bedava mı? Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, Marmaray saat kaça kadar açık?

Açıklamaya göre ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

İstanbul'da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.

Bugün ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak 2022 Bugün toplu taşıma bedava mı? Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, Marmaray saat kaça kadar açık?
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