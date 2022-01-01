31 Aralık 2021 Cuma gününü 1 Ocak 2022 Cumartesi'ye bağlayan yılbaşı heyecanı yeni yılın ilk gününde de sürüyor. 2022'nin ilk gününde toplu taşıma ve ulaşım tarifelerine yönelik bilgiler de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere; 31 Aralık yılbaşı gecesi için toplu yaşıma sefer saatleri düzenlenmiş ve kamuoyuna açıklanmıştı. Buna göre; bugün ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak 2022 Bugün toplu taşıma bedava mı? Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay, Marmaray saat kaça kadar açık? İşte bilgiler.