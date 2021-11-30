Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil edildi? 30 Kasım İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir’de üniversiteler tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 08:57

Bugün üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil edildi? 30 Kasım İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir’de üniversiteler tatil mi?

Lisans ve önlisans öğrencilerinin gündeminde üniversitelerin tatil olup olmadığı yer alıyor. Dün öğlen saatleri itibariyle başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemişti. Hal böyle olunca üniversiteler hangi illerde tatil, bugün (30 Kasım Salı günü) üniversite olacak mı ve var mı sorusuna yanıt aranıyor. Valilikler dün gece başlayan fırtınanın bugün de devam edeceği, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görüleceği uyarılarında bulundu. Peki Bugün üniversiteler tatil mi? 30 Kasım İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'de üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil edildi?

Bugün üniversiteler tatil mi? 30 Kasım İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir’de üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil edildi?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları peş peşe gelirken üniversiteler tatil edilmeye devam ediyor. Şiddetli lodosun etkili olduğu illerde yaşayanlar 30 Kasım 2021 bugün üniversiteler tatil mi sorusunu akıllarına getirdi. Edinilen son bilgiye göre pek çok ilde yüz yüze eğitime bugün (30 Kasım) ara verileceğini duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu illerde fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü üniversiteler tatil haberine çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Peki Bugün üniversiteler tatil mi? 30 Kasım İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'de üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil edildi? İşte yanıtı…

BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin olumsuz hava şartları dolayısıyla gündeme gelen üniversiteler tatil mi, üniversiteler tatil olacak mı sorularına yönelik açıklama geldi. Üniversiteleri tatil edilen iller şöyle;

Bugün üniversiteler tatil mi? 30 Kasım İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir’de üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil edildi?

İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Kasım Salı günü tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti.

Prof. Dr. Kurt, 30 Kasım Salı günü yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede 30 Kasım Salı günü dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi.

Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP

Sinop Üniversitesi'nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, "30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır" açıklaması yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından da fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, "Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün üniversiteler tatil mi? 30 Kasım İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir’de üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil edildi?

BURSA

Bursa Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bursa Valiliği duyurusu doğrultusunda bölgemizde görülen şiddetli lodos nedeniyle Salı günü üniversitemizde eğitime bir gün ara verilecektir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerinde yüz yüze eğitimin devam ettiğini kaydetti. Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın sadece engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını belirtti.

BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise kuvvetli fırtına ve yağışın sebep olabileceği olumsuzluklar göz önüne alınarak, Salı günü üniversitenin tüm birimlerinde eğitime bir gün ara verildiği, hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Bugün üniversiteler tatil mi? 30 Kasım İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir’de üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil edildi?

ÇANAKKALE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2021 tarihinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Yapılabilen derslerin online yapılması, yapılamayan derslerin hafta sonu veya bir sonraki hafta sonu bir gün yapılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

YALOVA

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ise hava şartları nedeniyle yarın üniversitelerinde ders yapılmayacağını aktardı.

SAKARYA

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ)'de olumsuz hava koşulları sebebi ile yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Gerçekleştirilecek ara sınavların ise 6 Aralık tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, şiddetli fırtına sebebiyle şehirde yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıklamıştı. Vali Kaldırım'ın açıklaması sonrasında Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesinden de açıklama geldi. SAÜ ve SUBÜ'de de yüz yüze eğitime bir gün ara verilerek, gerçekleştirilecek ara sınavların 6 Aralık tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimiz; olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle, 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Dersler kendi saatinde uzaktan eğitimle yürütülecektir. Ara sınavlar 6 Aralık Pazartesi günü aynı saatte yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından ise, "Sevgili öğrencilerimiz, ilimizde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle 30 Kasım Salı günü yapılacak sınavlara bir gün ara verilmiştir. Salı günkü sınavlar 6 Aralık Pazartesi günü aynı saatlerde yapılacaktır. Pazartesi günü yapılamayan dersler hafta içerisinde telafi edilecektir" denildi.

Bugün üniversiteler tatil mi? 30 Kasım İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir’de üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil edildi?

HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ?

Meteoroloji'den yapılan kritik uyarıların ardından İstanbul'da başlayan lodos etkisini devam ettirirken Yıldız Teknik, Maltepe, İstanbul Teknik, MEF, İstanbul Galata, Bahçeşehir, Medipol, Gelişim, Kültür, Yeditepe,Altınbaş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu yükseköğretim kurumlarında yüz yüze yapılacak derslerin online olacağını, sınavların da ertelendiğini sosyal medya hesaplarından açıkladı.

SON DAKİKA