Vaka sayılarında çok ciddi bir artış yaşanırken bu durum kısıtlamaları da beraberinde getirmiş ve yayımlanan genelgede kısıtlama saatleri içerisinde şehirler arası seyahat yasağı olduğu ifade edilmişti. Bu kapsamda çeşitli sebeplerle şehir dışına çıkması gereken vatandaşlar "Hafta içi ve hafta sonu Şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında Şehirler arası seyahat yasağı saatleri gibi tüm bu detaylara yer verilmişti. Buna göre; Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte konuya dair bilinmesi gereken tüm detaylar…