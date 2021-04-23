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Haberler Yaşam Bugün ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 22:41

Bugün ve hafta sonu var mı, saatleri nasıl? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı?

Vaka sayılarında çok ciddi bir artış yaşanırken bu durum kısıtlamaları da beraberinde getirmiş ve yayımlanan genelgede kısıtlama saatleri içerisinde olduğu ifade edilmişti. Bu kapsamda çeşitli sebeplerle şehir dışına çıkması gereken vatandaşlar "Hafta içi ve hafta sonu Şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 'nca yayımlanan genelge kapsamında Şehirler arası seyahat yasağı saatleri gibi tüm bu detaylara yer verilmişti. Buna göre; Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte konuya dair bilinmesi gereken tüm detaylar…

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl? Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı? İşte şehirler arası seyahat yasağı genelgesi!

Ramazan ayının başından bu yana kısmi kapanma süreci başlarken bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı 81 ilde devam ediyor. Bununla beraber kısıtlamanın olduğu zaman diliminde geldiği yayımlanan genelge ile duyurulmuştu. Zorunlu haller dışında kişilerin şehir dışına çıkması yasaklanırken gün içerisinde birçok kez "özel araçla seyahat edilir mi? Şehirler arası seyahat yasağı saatleri neler ve hangi günler?" soruları yanıt arıyor. İşte genelgede yer alan şehirler arası seyahat yasağı saatleri ve detaylar…

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl? Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı? İşte şehirler arası seyahat yasağı genelgesi!

BAKANLIK AÇIKLADI: ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLİR Mİ?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan zaman dilimi içerisinde özel araçla seyahat edilebilecek mi?"

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

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Şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl? Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı? İşte şehirler arası seyahat yasağı genelgesi!

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİYOR MU?

Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ihtiyaç olmayacak.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl? Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı? İşte şehirler arası seyahat yasağı genelgesi!

Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamayacak. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl? Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı? İşte şehirler arası seyahat yasağı genelgesi!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat sadece toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) yapılabilecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişiler de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde bu araçlarla istedikleri zaman seyahat edebilecekler.

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