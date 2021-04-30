İslamiyet'te Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek günün gelmesiyle beraber binlerce kişi en güzel Cuma mesajları ve sözleri arayışına çıktı. Bu kutsal günün huzur ve bereketini elekronik ortamda sevdiklerine gönderdiği görsel ve metinlerle paylaşmak isteyen binlerce kişi resimli, kısa, en güzel, yeni, dualı ve anlamlı seçenekleriyle Cuma mesajları araştırması yapıyor. İşte gerek instagram ve facebook gibi sosyal mecralarda paylaşmak gerekse mesajlaşma uygulamalarından gönderebileceğiniz 30 Nisan Ramazan'a özel en güzel Resimli Cuma mesajları ve sözleri!