BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 17 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

17 Ocak Cuma günü maçları sporseverler tarafından bekleniyor. Bugün yurt içi ve yurt dışı birçok farklı ligde karşılaşmalar yaşanacak. Maçları takip etmek isteyenler yayın saatini ve kanalını beklemeye koyuldu. Peki hangi maçlar var, 17 Ocak Cuma günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?