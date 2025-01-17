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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 17 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 14:29

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 17 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün maç günü daha başlıyor.17 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalar futbol tutkunlarının gündeminde. Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Serie A gibi dünyanın dört bir yanındaki liglerde sahne alacak takımlar merakla bekleniyor. Peki hangi maçlar var, 17 Ocak Cuma günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 17 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

17 Ocak Cuma günü maçları sporseverler tarafından bekleniyor. Bugün yurt içi ve yurt dışı birçok farklı ligde karşılaşmalar yaşanacak. Maçları takip etmek isteyenler yayın saatini ve kanalını beklemeye koyuldu. Peki hangi maçlar var, 17 Ocak Cuma günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 17 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (17 OCAK 2025)

Süper Lig

20:00 Hatayspor - Galatasaray

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 17 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Trendyol 1. Lig

20:00 Şanlıurfaspor - MKE Ankaragücü

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 17 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

İspanya LaLiga

  • 23:00 Espanyol - Valladolid
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 17 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Fransa Ligue 1

21:00 Montpellier - Monaco
23:05 Lille - Nice

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