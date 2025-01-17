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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 17 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
14:29
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 17 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün maç günü daha başlıyor.17 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalar futbol tutkunlarının gündeminde. Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Serie A gibi dünyanın dört bir yanındaki liglerde sahne alacak takımlar merakla bekleniyor. Peki hangi maçlar var, 17 Ocak Cuma günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?