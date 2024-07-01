Bugünkü maçlar 1 Temmuz Pazartesi: EURO 2024 son 16 turu maçlarında neler var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024 maç takvimi ile kontrol ediliyor. Son 16 turu için nefesler tutulurken A Milli Takım da iddiasını sürdürüyor. Çeyrek finale kalan takımlar belli olmaya başlarken eşleşmeler de gündemde. Peki, 1 Temmuz Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte; bugünkü maçlar listesi...