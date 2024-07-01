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Haberler Yaşam Bugünkü maçlar 1 Temmuz Pazartesi: EURO 2024 son 16 turu maçlarında neler var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 07:47

Bugünkü maçlar 1 Temmuz Pazartesi: EURO 2024 son 16 turu maçlarında neler var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü için sorgulanmaya başladı. Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası son 16'ları oynuyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kalan takımlar çeyrek final bileti almak için mücadele ediyor. Avusturya ile eşleşen Milli Takım gündemdeki yerini koruyor. Milli maç bugün mü merak ediliyor. Peki; bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 son 16 turu maçları ile bugünkü maçlar ve TRT 1 yayın akışı listesi...

Bugünkü maçlar 1 Temmuz Pazartesi: EURO 2024 son 16 turu maçlarında neler var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024 maç takvimi ile kontrol ediliyor. Son 16 turu için nefesler tutulurken A Milli Takım da iddiasını sürdürüyor. Çeyrek finale kalan takımlar belli olmaya başlarken eşleşmeler de gündemde. Peki, 1 Temmuz Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte; bugünkü maçlar listesi...

Bugünkü maçlar 1 Temmuz Pazartesi: EURO 2024 son 16 turu maçlarında neler var, saat kaçta, hangi kanalda?

1 TEMMUZ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

EURO 2024:

22.00 Fransa - Belçika

22.00 Portekiz - Slovenya

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Bugünkü maçlar 1 Temmuz Pazartesi: EURO 2024 son 16 turu maçlarında neler var, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.20 Nostalji Kuşağı: Uğurlugiller

09.35 Kasaba Doktoru

12.50 Lingo Türkiye

14.20 Gönül Dağı

18.00 Ana Haber

18.55 İddiaların Aksine

19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Fransa-Belçika"

21.00 Kupa Saati

22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Portekiz-Slovenya"

00.15 3'te 3

01.30 Gönül Dağı

03.55 Hayallerin Peşinde

Bugünkü maçlar 1 Temmuz Pazartesi: EURO 2024 son 16 turu maçlarında neler var, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Haziran itibarıyla başlayacak EURO 2024 son 16 maçlarında Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz günü ekranlara gelecek. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Maç TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

Bugünkü maçlar 1 Temmuz Pazartesi: EURO 2024 son 16 turu maçlarında neler var, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ

1 Temmuz Pazartesi:

19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

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