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Bugünkü maçlar 1 Temmuz Pazartesi: EURO 2024 son 16 turu maçlarında neler var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
07:47
Bugünkü maçlar 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü için sorgulanmaya başladı. Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası son 16'ları oynuyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kalan takımlar çeyrek final bileti almak için mücadele ediyor. Avusturya ile eşleşen Milli Takım gündemdeki yerini koruyor. Milli maç bugün mü merak ediliyor. Peki; bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 son 16 turu maçları ile bugünkü maçlar ve TRT 1 yayın akışı listesi...