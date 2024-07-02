BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2024: Milli maç bugün! EURO 2024 maç takvimi ile hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024 maç programı ile takip ediliyor. Türkiye son 16 turu maçına çıkarak Avusturya karşısında çeyrek final bileti almaya çalışacak. Öte yandan diğer ülkelerde de çeyrek finale çıkan takımlar izleniyor. Peki, 2 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi maçlar, saat kaçta? İşte; bugünkü maçlar programı...