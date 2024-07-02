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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2024: Milli maç bugün! EURO 2024 maç takvimi ile hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:30

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2024: Milli maç bugün! EURO 2024 maç takvimi ile hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 2 Temmuz 2024 Salı günü ay-yıldızlı taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverlerin gündeminde. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu devam ederken Türkiye Avusturya karşısında mücadele etmeye hazırlanıyor. Milli maç günü gözler TRT 1'e dönerken Milli Takımın muhtemel rakipleri için diğer karşılaşmalar da takip ediliyor. Peki; EURO 2024 maç takvimi ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar programı...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2024: Milli maç bugün! EURO 2024 maç takvimi ile hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024 maç programı ile takip ediliyor. Türkiye son 16 turu maçına çıkarak Avusturya karşısında çeyrek final bileti almaya çalışacak. Öte yandan diğer ülkelerde de çeyrek finale çıkan takımlar izleniyor. Peki, 2 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi maçlar, saat kaçta? İşte; bugünkü maçlar programı...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2024: Milli maç bugün! EURO 2024 maç takvimi ile hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

2 TEMMUZ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

EURO 2024:

19.00 Romanya - Hollanda

22.00 Avusturya - Türkiye

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2024: Milli maç bugün! EURO 2024 maç takvimi ile hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Avusturya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı takip edilecek. Tükriye çeyrek finale çıkması durumunda Romanya-Hollanda maçının galibi ile eşleşecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2024: Milli maç bugün! EURO 2024 maç takvimi ile hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR

  • İSPANYA
  • ALMANYA
  • PORTEKİZ
  • FRANSA
  • İNGİLTERE
  • İSVİÇRE
BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2024: Milli maç bugün! EURO 2024 maç takvimi ile hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Çeyrek Final 5-6 Temmuz,

Yarı Final 9-10 Temmuz

Final maçı 14 Temmuzda oynanacak.

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