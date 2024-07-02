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BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2024: Milli maç bugün! EURO 2024 maç takvimi ile hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
09:30
BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2024: Milli maç bugün! EURO 2024 maç takvimi ile hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 2 Temmuz 2024 Salı günü ay-yıldızlı taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverlerin gündeminde. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu devam ederken Türkiye Avusturya karşısında mücadele etmeye hazırlanıyor. Milli maç günü gözler TRT 1'e dönerken Milli Takımın muhtemel rakipleri için diğer karşılaşmalar da takip ediliyor. Peki; EURO 2024 maç takvimi ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar programı...