Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
07:41
BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Ağustos 2024 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte UEFA maç takvimi
Bugünkü maçlar 21 Ağustos 2024 Çarşamba fikstürü ile takip edilmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç takvimi futbolseverlerin gündeminde. Gözler TRT 1, beIN Sports, Tabii, S Sports, TV8,5 ekranlarına dönüyor. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar listesi...