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Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 07:41

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Ağustos 2024 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte UEFA maç takvimi

Bugünkü maçlar 21 Ağustos 2024 Çarşamba fikstürü ile takip edilmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç takvimi futbolseverlerin gündeminde. Gözler TRT 1, beIN Sports, Tabii, S Sports, TV8,5 ekranlarına dönüyor. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar listesi...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Ağustos 2024 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte UEFA maç takvimi

Bugünkü maçlar UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Konferans Ligi özelinde takip ediliyor. Young Boys Galatasaray maçı bugün oynanacak karşılaşmalar arasında. Öte yandan Süper Lig fikstürü de gündemde. Peki, 21 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi maçlar, saat kaçta? İşte; bugünkü maç takvimi...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Ağustos 2024 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte UEFA maç takvimi

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda ilk maçına çıkıyor. İsviçre Wankdorf Stadı'nda oynanacak Young Boys - Galatasaray maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Ağustos 2024 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte UEFA maç takvimi

21 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi:

22.00 Young Boys - Galatasaray

22.00 Midtjylland - Slovan Bratislava

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Ağustos 2024 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte UEFA maç takvimi

22.00 Dinamo Kiev - RB Salzburg

22.00 Malmö - Sparta Prag

UEFA Konferans Ligi:

19.45 Guimaraes - Zrinjski Mostar

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 Ağustos 2024 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? İşte UEFA maç takvimi

22 AĞUSTOS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

20.00 Victoria Plzen - Hearts

20.00 Molde - Elfsborg

20.00 Lask Linz - FCSB

20.00 Rigas FS - APOEL

20.30 PAOK - Shamrock Rovers

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