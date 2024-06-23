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BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 HAZİRAN 2024 || Bugün hangi takımlar karşılaşıyor? İşte EURO 2024 grup maçları ve kanalları
Giriş Tarihi: 23.06.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
22:05
BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 HAZİRAN 2024 || Bugün hangi takımlar karşılaşıyor? İşte EURO 2024 grup maçları ve kanalları
Bugünkü maçlar 23 Haziran 2024 Pazar listesi futbol severlerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları devam ederken A Milli Takım özelinde heyecan dorukta. Muhtemel rakipler noktasında tüm maçlar takip ediliyor. Konuyla ilgili TRT 1 yayın akışı programı mercek altında. Peki; EURO 2024 maç takvimi ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar...