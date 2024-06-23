BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 HAZİRAN 2024 || Bugün hangi takımlar karşılaşıyor? İşte EURO 2024 grup maçları ve kanalları

Bugünkü maçlar EURO 2024 özelinde araştırılmaya başladı. Gürcistan ve Portekiz karşısında mücadele eden Türkiye F grubunda yer alıyor. Son 16 turu öncesinde son grup maçlarına çıkılıyor. A Milli Takımın sıradaki adresi Çekya. Peki, 23 Haziran Pazar bugün kimin maçı var, hangi maçlar, saat kaçta? İşte; bugünkü maçlar programı...