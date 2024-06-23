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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 HAZİRAN 2024 || Bugün hangi takımlar karşılaşıyor? İşte EURO 2024 grup maçları ve kanalları
Giriş Tarihi: 23.06.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 22:05

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 HAZİRAN 2024 || Bugün hangi takımlar karşılaşıyor? İşte EURO 2024 grup maçları ve kanalları

Bugünkü maçlar 23 Haziran 2024 Pazar listesi futbol severlerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları devam ederken A Milli Takım özelinde heyecan dorukta. Muhtemel rakipler noktasında tüm maçlar takip ediliyor. Konuyla ilgili TRT 1 yayın akışı programı mercek altında. Peki; EURO 2024 maç takvimi ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 HAZİRAN 2024 || Bugün hangi takımlar karşılaşıyor? İşte EURO 2024 grup maçları ve kanalları

Bugünkü maçlar EURO 2024 özelinde araştırılmaya başladı. Gürcistan ve Portekiz karşısında mücadele eden Türkiye F grubunda yer alıyor. Son 16 turu öncesinde son grup maçlarına çıkılıyor. A Milli Takımın sıradaki adresi Çekya. Peki, 23 Haziran Pazar bugün kimin maçı var, hangi maçlar, saat kaçta? İşte; bugünkü maçlar programı...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 HAZİRAN 2024 || Bugün hangi takımlar karşılaşıyor? İşte EURO 2024 grup maçları ve kanalları

23 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

EURO 2024:

22.00 İsviçre - Almanya

22.00 İskoçya - Macaristan

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 HAZİRAN 2024 || Bugün hangi takımlar karşılaşıyor? İşte EURO 2024 grup maçları ve kanalları

24 Haziran Pazartesi EURO 2024 maçları:

22.00 Arnavutluk - İspanya

22.00 Hırvatistan - İtalya

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 HAZİRAN 2024 || Bugün hangi takımlar karşılaşıyor? İşte EURO 2024 grup maçları ve kanalları

EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:

18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz

26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 HAZİRAN 2024 || Bugün hangi takımlar karşılaşıyor? İşte EURO 2024 grup maçları ve kanalları
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