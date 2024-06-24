BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 Haziran Pazartesi | EURO 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar hangileri, milli maç var mı gibi sorular yeniden gündemde. Milli takım için Çekya maçı beklenirken diğer grupların da karşılaşmaları izlenmeye devam ediyor. EURO 2024 maç programı özelinde araştırmalar hız kazandı. Peki, 24 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte; bugünkü maçlar listesi...