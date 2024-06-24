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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 Haziran Pazartesi | EURO 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:06

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 Haziran Pazartesi | EURO 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024 maç takvimi ile takip ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Milli takımın da F grubunda mücadele ettiği grup maçları futbolseverlerin gündeminde. Arama motorlarına yöneltilen 'bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda' soruları yanıtlanmayı bekliyor. Öte yandan TRT 1 yayın akışı programı da konuyla ilgili yakın mercek altında. İşte, bugünkü maçlar 24 Haziran 2024 Pazartesi...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 Haziran Pazartesi | EURO 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar hangileri, milli maç var mı gibi sorular yeniden gündemde. Milli takım için Çekya maçı beklenirken diğer grupların da karşılaşmaları izlenmeye devam ediyor. EURO 2024 maç programı özelinde araştırmalar hız kazandı. Peki, 24 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte; bugünkü maçlar listesi...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 Haziran Pazartesi | EURO 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

24 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

EURO 2024:

22.00 Arnavutluk - İspanya

22.00 Hırvatistan - İtalya

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 Haziran Pazartesi | EURO 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 - Kara Tahta

09.35 - Kasaba Doktoru

12.35 - Lingo Türkiye

14.00 Seksenler
15.15 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber

20.00 - Babamın Penguenleri
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-İtalya"

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 Haziran Pazartesi | EURO 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:

18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz

26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 Haziran Pazartesi | EURO 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Milli takım 3. maçı Çekya-Türkiye TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

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