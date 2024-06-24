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BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 Haziran Pazartesi | EURO 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:06
BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 Haziran Pazartesi | EURO 2024 maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar EURO 2024 maç takvimi ile takip ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Milli takımın da F grubunda mücadele ettiği grup maçları futbolseverlerin gündeminde. Arama motorlarına yöneltilen 'bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda' soruları yanıtlanmayı bekliyor. Öte yandan TRT 1 yayın akışı programı da konuyla ilgili yakın mercek altında. İşte, bugünkü maçlar 24 Haziran 2024 Pazartesi...