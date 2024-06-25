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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 HAZİRAN SALI LİSTESİ: EURO 2024 maç programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:11

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 HAZİRAN SALI LİSTESİ: EURO 2024 maç programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 25 Haziran Salı günü için sorgulanmaya başladı. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turuna adım adım ilerliyor. TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayımlanan grup maçları futbolseverlerin takibinde. EURO 2024 maç takvimi ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, kimin maçı gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, bugünkü maçlar listesi...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 HAZİRAN SALI LİSTESİ: EURO 2024 maç programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024 fikstürü ile takip ediliyor. C ve D grubu maçlarının oynanacağı bugünün ardından milli maç için yeniden araştırmalar hız kazanacak. Son 16 turuna kalan takımlar belirlenmeye başlarken grup liderleri ve 2'ncileri yakın mercek altında. Peki; 25 Haziran bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 HAZİRAN SALI LİSTESİ: EURO 2024 maç programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

25 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19.00 Fransa - Polonya

19.00 Hollanda - Avusturya

22.00 Danimarka - Sırbistan

22.00 İngiltere - Slovenya

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 HAZİRAN SALI LİSTESİ: EURO 2024 maç programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak EURO 2024 C ve D grubu maçlarında Hollanda - Avusturya ve İngiltere - Slovenya maçı TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

Fransa - Polonya ve Danimarka - Sırbistan maçı ise TRT Spor ekranlarından takip edilecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 HAZİRAN SALI LİSTESİ: EURO 2024 maç programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 25 HAZİRAN SALI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Uğurlugiller
06:30 Kara Tahta
09:30 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:10 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:50 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Slovenya"
00:10 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
02:00 Gönül Dağı
04:50 Lingo Türkiye
06:00 Yaşam Başka Yerde

TRT SPOR YAYIN AKIŞI


08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI ÖZETLER

12:00 GÜN ORTASI

13:30 EURO 2024 A MİLLİ TAKIM MAÇ ÖZETLERİ

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

18:00 Kupa Günlüğü

19:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI FRANSA - POLONYA

21:00 KUPA SAATİ

22:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI DANİMARKA - SIRBİSTAN

00:00 KUPA SAATİ

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 HAZİRAN SALI LİSTESİ: EURO 2024 maç programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Milli maç 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin gruptan çıkmasında belirleyici rol oynayacak Çekya Türkiye maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

Volkspark Stadı'nda oynanacak milli maç TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

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