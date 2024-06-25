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BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 HAZİRAN SALI LİSTESİ: EURO 2024 maç programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
10:11
BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 HAZİRAN SALI LİSTESİ: EURO 2024 maç programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 25 Haziran Salı günü için sorgulanmaya başladı. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turuna adım adım ilerliyor. TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayımlanan grup maçları futbolseverlerin takibinde. EURO 2024 maç takvimi ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, kimin maçı gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, bugünkü maçlar listesi...