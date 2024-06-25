BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 HAZİRAN SALI LİSTESİ: EURO 2024 maç programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024 fikstürü ile takip ediliyor. C ve D grubu maçlarının oynanacağı bugünün ardından milli maç için yeniden araştırmalar hız kazanacak. Son 16 turuna kalan takımlar belirlenmeye başlarken grup liderleri ve 2'ncileri yakın mercek altında. Peki; 25 Haziran bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar...