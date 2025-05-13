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GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:39
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür
13 Mayıs 2025 Salı günü futbolseverler için büyük heyecan vadediyor! La Liga'dan Championship'e birçok ligde kader maçları oynanacak. Kritik mücadeleler, şampiyonluk yarışları ve küme düşme hattındaki hesaplar ekran başına kilitleyecek. Futbol tutkunları, günün en önemli karşılaşmalarını TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda canlı izleyebilecek. Peki, bugün sahada kimler var, maçlar saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak?