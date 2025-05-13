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Haberler Yaşam GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:39

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür

13 Mayıs 2025 Salı günü futbolseverler için büyük heyecan vadediyor! La Liga'dan Championship'e birçok ligde kader maçları oynanacak. Kritik mücadeleler, şampiyonluk yarışları ve küme düşme hattındaki hesaplar ekran başına kilitleyecek. Futbol tutkunları, günün en önemli karşılaşmalarını TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda canlı izleyebilecek. Peki, bugün sahada kimler var, maçlar saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak?

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür

13 Mayıs 2025, Avrupa ve dünya genelinde futbol şölenine sahne olacak. La Liga, Championship ve birçok ülke liginde sezonun kaderini belirleyecek maçlar futbolseverleri bekliyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları hangi saatlerde, hangi takımlar arasında oynanacak ve hangi kanallar canlı yayınlayacak? İşte ekran başına kilitleyecek o dev mücadelelerin maç takvimi…

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür

13 MAYIS BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

LaLiga

20:00 Valladolid - Girona

21:00 Real Sociedad - Celta Vigo

22:30 Sevilla - Las Palmas

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GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür

Championship Yükselme Play Off Yarı Final

22:00 Sunderland - Coventry (TV 8,5)

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür
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GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür