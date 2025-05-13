GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 MAYIS 2025: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür

13 Mayıs 2025, Avrupa ve dünya genelinde futbol şölenine sahne olacak. La Liga, Championship ve birçok ülke liginde sezonun kaderini belirleyecek maçlar futbolseverleri bekliyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları hangi saatlerde, hangi takımlar arasında oynanacak ve hangi kanallar canlı yayınlayacak? İşte ekran başına kilitleyecek o dev mücadelelerin maç takvimi…