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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
08:56
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
20 Mayıs 2025 Salı günü, futbol tutkunlarını birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Avrupa'nın büyük liglerinde sezon sona yaklaşırken, şampiyonluk ve düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçlar sahne alacak. Gün boyunca sürecek futbol maratonunda, pek çok önemli mücadele ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Mayıs 2025 Salı günü oynanacak maçların programı...