Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 08:56

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

20 Mayıs 2025 Salı günü, futbol tutkunlarını birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Avrupa'nın büyük liglerinde sezon sona yaklaşırken, şampiyonluk ve düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçlar sahne alacak. Gün boyunca sürecek futbol maratonunda, pek çok önemli mücadele ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Mayıs 2025 Salı günü oynanacak maçların programı...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 20 Mayıs Salı günü maç programı belli oldu. Premier Lig'deki kritik karşılaşmaların yanı sıra, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de nefes kesecek mücadeleler ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün futbol takvimi ve detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 20 MAYIS 2025

Premier Lig

22.00 Crystal Palace-Wolverhampton

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

22.00 Manchester City-Bournemouth

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Ligi

19.00 Al Qadsiah-Al Orubah

19.20 Al Taawon-Al Riyadh

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

21.00 Al Shabab-Al Ittihad