BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 20 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 20 Mayıs Salı günü maç programı belli oldu. Premier Lig'deki kritik karşılaşmaların yanı sıra, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de nefes kesecek mücadeleler ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün futbol takvimi ve detaylar…