BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünkü maç takviminde Galatasaray Dinamo Kiev maçı en takip edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Binlerce futbol sever taraftarı olduğu mücadeleleri izlemek için yayın kanalını ve saatini araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte 21 Ocak Salı günün maçları listesi