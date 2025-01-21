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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:13
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi 7.hafta karşılaşmaları bu akşam itibarıyla başlıyor. İlk maç Galatasaray Dinamo Kiev karşılaşması futbol severler için başlayacak olan yeni maç gününde 21 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmalar taraftarların gündeminde yer alıyor.Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Serie A , UEFA Avrupa Ligi gibi dünyanın dört bir yanındaki liglerde yaşanacak mücadeleler bekleniyor. Peki bugün hangi maçlar var, 21 Ocak Salı günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?