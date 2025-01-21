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Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:13

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 7.hafta karşılaşmaları bu akşam itibarıyla başlıyor. İlk maç Galatasaray Dinamo Kiev karşılaşması futbol severler için başlayacak olan yeni maç gününde 21 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmalar taraftarların gündeminde yer alıyor.Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Serie A , UEFA Avrupa Ligi gibi dünyanın dört bir yanındaki liglerde yaşanacak mücadeleler bekleniyor. Peki bugün hangi maçlar var, 21 Ocak Salı günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünkü maç takviminde Galatasaray Dinamo Kiev maçı en takip edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Binlerce futbol sever taraftarı olduğu mücadeleleri izlemek için yayın kanalını ve saatini araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte 21 Ocak Salı günün maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

21 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Galatasaray - Dynamo Kiev (TRT 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Monaco - Aston Villa (TRT Tabii Spor)

20:45 Atalanta - Sturm Graz (TRT Spor)

23:00 Benfica - Barcelona (TRT Tabii Spor)

23:00 Liverpool - Lille (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Club Brugge - Juventus (TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

23:00 Slovan Bratislava - Stuttgart (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Bologna - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:50 Al Khaleej - Al Nassr (S Sport Plus)

18:10 Al Riyadh - Al Taawon

20:00 Al Hilal Riyadh - Al Wahda

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