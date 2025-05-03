BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 Mayıs Cumartesi: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de bugün şampiyonluk yarışında Galatasaray Sivasspor'u ağırlayacak. Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük liginde de pek çok önemli maç oynanacak. Peki, Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 3 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar listesi