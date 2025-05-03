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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 Mayıs Cumartesi: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 13:47

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 Mayıs Cumartesi: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde birbirinden önemli maç oynanacak. Karşılaşmaları canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, 'Bugün Süper lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'da hangi maçlar var saat kaçta?' sorularına yanıt arıyorlar. İşte 2 Mayıs Cuma günün maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 Mayıs Cumartesi: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de bugün şampiyonluk yarışında Galatasaray Sivasspor'u ağırlayacak. Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük liginde de pek çok önemli maç oynanacak. Peki, Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 3 Mayıs Cumartesi bugünkü maçlar listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 Mayıs Cumartesi: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig

Saat 16:00 - Alanyaspor vs Kayserispor (Bein Sports 1)
Saat 16:00 - Ç.Rizespor vs Gaziantep FK (Bein Sports 2)
Saat 19:00 - Galatasaray vs Sivasspor (Bein Sports 1)
Saat 19:00 - Hatayspor vs Rams Başakşehir (Bein Sports 2)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 Mayıs Cumartesi: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga

Saat 16:30 - Monchengladbach vs Hoffenheim
Saat 16:30 - Leipzig vs Bayern Münih
Saat 16:30 - St.Pauli vs Stuttgart
Saat 16:30 - Union Berlin vs Werder Bremen
Saat 19:30 - B.Dortmund vs Wolfsburg

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 Mayıs Cumartesi: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig

Saat 14:30 - Aston Villa vs Fulham
Saat 17:00 - Everton vs Ipswich Town
Saat 17:00 - Leicester City vs Southampton
Saat 19:30 - Arsenal vs Bournemouth

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 Mayıs Cumartesi: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga

Saat 15:00 - Alaves vs Atletico Madrid
Saat 17:15 - Villarreal vs Osasuna
Saat 19:30 - Las Palmas vs Valencia
Saat 22:00 - Valladolid vs Barcelona