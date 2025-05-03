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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 Mayıs Cumartesi: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
13:47
Bugün hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde birbirinden önemli maç oynanacak. Karşılaşmaları canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, 'Bugün Süper lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'da hangi maçlar var saat kaçta?' sorularına yanıt arıyorlar. İşte 2 Mayıs Cuma günün maçları listesi