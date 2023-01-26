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Haberler Yaşam Bülbüloğlu halka arz eşit mi oransal mı fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu Vinç halka arz hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 10:01

Bülbüloğlu halka arz eşit mi oransal mı fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu Vinç halka arz hangi bankalarda var?

Bülbüloğlu halka arz talep toplama bugün başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halk arza büyük talebin olması bekleniyor. Payların tamamı satıldığında BVSAN bist kodlu halka arzın büyüklüğü 356.500.000 TL'ye ulaşacak. En güvenilir yatırım alanlarından birine dönüşen borsa halka arzlarında yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, Bülbüloğlu halka arz eşit mi oransal mı, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Bülbüloğlu Vinç halka arz tarihleri gelecek haftaya kadar sürecek. Peki, Bülbüloğlu Vinç halka arz hangi bankalarda? İşte detaylar

Bülbüloğlu halka arz eşit mi oransal mı fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu Vinç halka arz hangi bankalarda var?

Bülbüloğlu halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, kaç lot verir soruları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve bugün talep toplamaya başlayacak olan halk arz için yatırımcılar araştırmalarda bulunuyor. Peki, Bülbüloğlu Vinç halka arz eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar? İşte detaylar

Bülbüloğlu halka arz eşit mi oransal mı fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu Vinç halka arz hangi bankalarda var?

HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Bülbüloğlu halka arz oransal dağıtım olacak.

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Bülbüloğlu halka arz eşit mi oransal mı fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu Vinç halka arz hangi bankalarda var?

HALKA ARZ NE KADAR?

BVSAN Bist kodu ile yapılacak olan halka arzın fiyatı 31 TL olarak belirlendi. Pay, 11.500,00 Lot olacak.

Bülbüloğlu halka arz eşit mi oransal mı fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu Vinç halka arz hangi bankalarda var?

HALKA ARZ HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK?

Halka arz tarihleri 26-27-30 Ocak 2023 günlerinde yapılacak. Hafta sonu halka arz yapılmayacak.

Bülbüloğlu halka arz eşit mi oransal mı fiyatı ne kadar? Bülbüloğlu Vinç halka arz hangi bankalarda var?

HALKA ARZ NE ZAMAN SONUÇLANCAK?

Halka arzın Şubat'ın ilk günlerinde sonuçlanması bekleniyor.

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