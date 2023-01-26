Bülbüloğlu halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, kaç lot verir soruları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve bugün talep toplamaya başlayacak olan halk arz için yatırımcılar araştırmalarda bulunuyor. Peki, Bülbüloğlu Vinç halka arz eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar? İşte detaylar