Bülbüloğlu halka arz talep toplama bugün başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halk arza büyük talebin olması bekleniyor. Payların tamamı satıldığında BVSAN bist kodlu halka arzın büyüklüğü 356.500.000 TL'ye ulaşacak. En güvenilir yatırım alanlarından birine dönüşen borsa halka arzlarında yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, Bülbüloğlu halka arz eşit mi oransal mı, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Bülbüloğlu Vinç halka arz tarihleri gelecek haftaya kadar sürecek. Peki, Bülbüloğlu Vinç halka arz hangi bankalarda? İşte detaylar