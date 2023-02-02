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Haberler Yaşam BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI | BVSAN Bülbüloğlu hisse borsada ne zaman işlem görecek, borsa işlem tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:41

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI | BVSAN Bülbüloğlu hisse borsada ne zaman işlem görecek, borsa işlem tarihi belli oldu mu?

Bülbüloğlu Vinç A.Ş.'nin halka arzı için talep toplama işlemleri 26-30 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulmuş olup BVSAN Bist kodu ile işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 31 TL olarak belirlenmişti. Talep toplama sürecinin ardından yatırımcılar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmişti. Bu noktada ''Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranırken sonuçlar için Tera Yatırım'dan açıklama geldi. Peki, Bülbüloğlu halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Bülbüloğlu halka arz sonuçları ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı! BVSAN Bülbüloğlu Vinç halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Bülbüloglu Vinç halka arz sonuçları açıklandı! Çelik konstrüksiyon ve vinç imalatı sektöründe hizmet veren Bülbüloglu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı için talep toplama süreci, 26 Ocak'ta başladı ve 30 Ocak'ta tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından yatırım yapan vatandaşlar, Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Tera Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamada Bülbüloğlu Vinç'in halka arz sonuçları paylaşıldı. Peki, Bülbüloğlu halka arz büyüklüğü kaç oldu, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Bülbüloğlu Vinç halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihine ilişkin merak edilenler.

Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı! BVSAN Bülbüloğlu Vinç halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ (BVSAN) HALKA ARZ SÜRECİ SONA ERDİ!

(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz tarihleri 26-27-30 Ocak 2023 (Perşembe, Cuma, Pazartesi) olarak belirlenmişti.

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Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı! BVSAN Bülbüloğlu Vinç halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Bülbüloğlu halka arzında oransal dağıtım yöntemiyle talep toplandı.

Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı! BVSAN Bülbüloğlu Vinç halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

HALKA ARZ NE KADAR?

BVSAN Bist kodu ile yapılan Bülbüloğlu halka arz hisse fiyatı 31 TL olarak belirlendi ve 11.500.000 adet payın satışı gerçekleşti.

BVSAN halka arzına, 403.568 yatırımcı talepte bulundu.

Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı! BVSAN Bülbüloğlu Vinç halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) halka arz sonuçları açıklandı. BVSAN halka arz büyüklüğü 356,5 milyon TL oldu

Tera Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin satış sonuçları paylaşıldı.

Yapılan KAP duyurusunda 26-27 ve 30 Ocak tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile talep toplama gerçekleştirildiği belirtildi.

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