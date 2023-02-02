Haberler Yaşam BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI | BVSAN Bülbüloğlu hisse borsada ne zaman işlem görecek, borsa işlem tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:41

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI | BVSAN Bülbüloğlu hisse borsada ne zaman işlem görecek, borsa işlem tarihi belli oldu mu?

Bülbüloğlu Vinç A.Ş.'nin halka arzı için talep toplama işlemleri 26-30 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulmuş olup BVSAN Bist kodu ile işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 31 TL olarak belirlenmişti. Talep toplama sürecinin ardından yatırımcılar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmişti. Bu noktada ''Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranırken sonuçlar için Tera Yatırım'dan açıklama geldi. Peki, Bülbüloğlu halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Bülbüloğlu halka arz sonuçları ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.