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SON DAKİKA... Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek hakkında şok iddia: Azeri iş adamını 6 milyon dolar dolandırdı!
Giriş Tarihi: 18.04.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
18:50
SON DAKİKA... Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek hakkında şok iddia: Azeri iş adamını 6 milyon dolar dolandırdı!
Kamuoyunda Bülent Ersoy'un menajeri olarak tanınan Fevzi Siverek'in adı milyonlarca dolarlık vurguna karıştı… İddiaya göre Fevzi Siverek, Azerbaycanlı iş adamı Teyub G. ile İstanbul'da bulunan bir arazinin satışı için 6 milyon dolara anlaştı. Ancak iş adamı, arazinin Siverek'e ait olmadığını öğrenince soluğu savcılıkta aldı…