SON DAKİKA... Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek hakkında şok iddia: Azeri iş adamını 6 milyon dolar dolandırdı!

İstanbul'da gündemi sarsan dolandırıcılık dosyasında adı geçen kişi bu kez magazin dünyasından tanıdık bir isim. Kamuoyunda Bülent Ersoy'un menajer olarak tanına Fevzi Siverek'in Azeri bir iş adamını 6 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıktı.