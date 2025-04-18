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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek hakkında şok iddia: Azeri iş adamını 6 milyon dolar dolandırdı!
Giriş Tarihi: 18.04.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 18:50

SON DAKİKA... Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek hakkında şok iddia: Azeri iş adamını 6 milyon dolar dolandırdı!

Kamuoyunda Bülent Ersoy'un menajeri olarak tanınan Fevzi Siverek'in adı milyonlarca dolarlık vurguna karıştı… İddiaya göre Fevzi Siverek, Azerbaycanlı iş adamı Teyub G. ile İstanbul'da bulunan bir arazinin satışı için 6 milyon dolara anlaştı. Ancak iş adamı, arazinin Siverek'e ait olmadığını öğrenince soluğu savcılıkta aldı…

ATAKAN IRMAK
SON DAKİKA... Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek hakkında şok iddia: Azeri iş adamını 6 milyon dolar dolandırdı!

İstanbul'da gündemi sarsan dolandırıcılık dosyasında adı geçen kişi bu kez magazin dünyasından tanıdık bir isim. Kamuoyunda Bülent Ersoy'un menajer olarak tanına Fevzi Siverek'in Azeri bir iş adamını 6 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek hakkında şok iddia: Azeri iş adamını 6 milyon dolar dolandırdı!

Siverek, Azerbaycanlı iş adamı Teyub G., milyonlarca dolarlık bir gayrimenkul vaadiyle dolandırmakla suçlanıyor.

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SON DAKİKA... Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek hakkında şok iddia: Azeri iş adamını 6 milyon dolar dolandırdı!

ARSA SATMA VAADİYLE 6 MİLYON DOLAR ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde Teyub G.'nin avukatı, müvekkilinin İstanbul Kozyatağı'nda bulunan bir arsayı satın almak için Fevzi Siverek ve kardeşi Ahmet Turan Siverek'e toplamda 6 milyon dolar ödeme yaptığını belirtti. Ancak arsanın mülkiyetinin sanıklara ait olmadığı, iş adamının sahte vaatlerle kandırıldığı öne sürüldü.

SON DAKİKA... Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek hakkında şok iddia: Azeri iş adamını 6 milyon dolar dolandırdı!

GÜVEN KAZANMAK İÇİN KONSOLOSLUK ARACIYLA GÖRÜŞMEYE GİTMİŞ

Sunulan şikayet dilekçesinde, şüphelilerin üst düzey devlet yetkililerini tanıdığını belirterek güven kazandıkları, kandırdığı ve devlette güçlü bağlantıları olduğu yönünde yalan beyanlarda bulundukları ifade edildi.

SON DAKİKA... Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek hakkında şok iddia: Azeri iş adamını 6 milyon dolar dolandırdı!

Hatta iş adamının güvenini kazanmak için bazı WhatsApp yazışmaları, video kayıtları ve ses kayıtları da delil olarak sunulduğu öğrenildi.