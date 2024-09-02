Giriş Tarihi: 02.09.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
22:56
Bülent Şengün İzmir'de 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı: Meğer 20 yıl önce de…
İzmir'de Bülent Şengün, bir gecede şehri birbirine kattı! Gasp ettiği taksici Arif Karabacak öldüren Bülent Şengün, daha sonra yoldan geçen başka bir aracı daha gasp edip kaçtı. Soygun için bir markette 16 yaşındaki İlayda Aygar''ı ağır yaraladı. Son olarak ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasp edip öldüren cani yakalandı. Tutuklanan Bülent Şengün ile ilgili o detay şaşkınlık yarattı