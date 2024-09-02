Bülent Şengün İzmir’de 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı: Meğer 20 yıl önce de…

KENTİ DEHŞETE DÜŞÜREN KATİL…

Tabancasıyla Ali S.'yi tehdit edip, kenti dehşete düşüren katilin kendisi olduğunu söyledi. Dehşete kapılan Ali S. kornaya basıp yardım çığlıkları atınca araçtan inen Bülent Şengün kaçtı. Buradan Paşaköprü Mezarlığına gelen Şengün, Engin Ket'i de gasbedip, tabancayla vurdu ve öldürdü. Şengün, Engin Ket'in cebinden araba anahtarını alıp Gaziemir'de bulunan AVM'ye gitti. Burada da bir vatandaşın darp ederek parasını gasp etti.