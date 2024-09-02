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Giriş Tarihi: 02.09.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 22:56

Bülent Şengün İzmir'de 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı: Meğer 20 yıl önce de…

İzmir'de Bülent Şengün, bir gecede şehri birbirine kattı! Gasp ettiği taksici Arif Karabacak öldüren Bülent Şengün, daha sonra yoldan geçen başka bir aracı daha gasp edip kaçtı. Soygun için bir markette 16 yaşındaki İlayda Aygar''ı ağır yaraladı. Son olarak ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasp edip öldüren cani yakalandı. Tutuklanan Bülent Şengün ile ilgili o detay şaşkınlık yarattı

AJANSLAR
Bülent Şengün İzmir’de 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı: Meğer 20 yıl önce de…

Korku filmlerini aratmayan olay İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde yaşandı. Taksi sürücüsü İbrahim Karabacak'ı gasbeden ve ardından tabancayla vurup öldüren Bülent Şengün (37), daha sonra başka bir aracı gasbederek bir markette çalışan 16 yaşındaki İlayda Algar'ı aynı tabancayla vurdu ve ağır yaraladı.

Bülent Şengün İzmir’de 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı: Meğer 20 yıl önce de…

Torbalı'ya dehşeti yaşatan zanlı daha sonra dün gece saatlerinde Karabağlar Aydın Mahallesi'nde ATM'den para çeken Ali S.'yi takibe alarak aracına binmesini bekledi ve ardından yolcu kapısını açıp yanına oturdu.

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Bülent Şengün İzmir’de 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı: Meğer 20 yıl önce de…

KENTİ DEHŞETE DÜŞÜREN KATİL…

Tabancasıyla Ali S.'yi tehdit edip, kenti dehşete düşüren katilin kendisi olduğunu söyledi. Dehşete kapılan Ali S. kornaya basıp yardım çığlıkları atınca araçtan inen Bülent Şengün kaçtı. Buradan Paşaköprü Mezarlığına gelen Şengün, Engin Ket'i de gasbedip, tabancayla vurdu ve öldürdü. Şengün, Engin Ket'in cebinden araba anahtarını alıp Gaziemir'de bulunan AVM'ye gitti. Burada da bir vatandaşın darp ederek parasını gasp etti.

Bülent Şengün İzmir’de 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı: Meğer 20 yıl önce de…

10 BİN TL'Yİ ÇALIP KAÇTI!

Saldırganın daha önce de bir benzin istasyonunda pompacının 10 bin lira parasını gasbettiği öğrenildi. Daha sonra Gümüldür istikametine doğru araçla kaçtığı öğrenilen Bülent Şengün, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapılan aramada, 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

Bülent Şengün İzmir’de 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı: Meğer 20 yıl önce de…

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Bülent Şengün'ün ifadesi ortaya çıktı. Şengün'ün "Uyuşturucu bağımlısıyım. Bu cinayetleri de uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Uyuşturucu parası bulmak için bu olayları gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

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