Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
10:59
Bunaltıcı sıcaklara sağanak molası! Hava durumu raporu paylaşıldı: Birçok il için sağanak uyarısı
Son dakika haberleri: El Nino etkisiyle ağustos ayında mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkan sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesindeki bazı illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'da sağanak bekleniyor mu? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...