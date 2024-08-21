Bunaltıcı sıcaklara sağanak molası! Hava durumu raporu paylaşıldı: Birçok il için sağanak uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Ağustos ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bazı illerde yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara ve Karadeniz bölgesindeki birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul'da sağanak etkili olacak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...