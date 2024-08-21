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Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:59

Bunaltıcı sıcaklara sağanak molası! Hava durumu raporu paylaşıldı: Birçok il için sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: El Nino etkisiyle ağustos ayında mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkan sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesindeki bazı illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'da sağanak bekleniyor mu? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Bunaltıcı sıcaklara sağanak molası! Hava durumu raporu paylaşıldı: Birçok il için sağanak uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Ağustos ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bazı illerde yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara ve Karadeniz bölgesindeki birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul'da sağanak etkili olacak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Bunaltıcı sıcaklara sağanak molası! Hava durumu raporu paylaşıldı: Birçok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

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Bunaltıcı sıcaklara sağanak molası! Hava durumu raporu paylaşıldı: Birçok il için sağanak uyarısı

SICAKLIK VE RÜZGAR

Buna göre; sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Sıcaklıkların yine mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bunaltıcı sıcaklara sağanak molası! Hava durumu raporu paylaşıldı: Birçok il için sağanak uyarısı

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bunaltıcı sıcaklara sağanak molası! Hava durumu raporu paylaşıldı: Birçok il için sağanak uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Raporda, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

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