Bungalov ev ilanıyla aşk tuzağı! Çıplak fotoğraflar üzerinden şantaj yapmışlar: Kızım senin yüzünden…

Sibergöz operasyonları arasında en dikkat çekeni ise Nevşehir polisinin 5 milyon vurgun yapan çeteye yönelik yaptığı çalışmaydı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süre teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'de yaşayan Kemal ve Alican Ö.'nün liderliğini yaptığı şebekenin kullandığı yöntem şaşkınlık yarattı.