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Bungalov ev ilanıyla aşk tuzağı! Çıplak fotoğraflar üzerinden şantaj yapmışlar: Kızım senin yüzünden…
Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
13:02
Bungalov ev ilanıyla aşk tuzağı! Çıplak fotoğraflar üzerinden şantaj yapmışlar: Kızım senin yüzünden…
Güvenlik güçleri, suç çetelerine göz açtırmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 20 ilde Sibergöz operasyonu yapıldı. 75 şüpheli gözaltına alındı. Kemal ile Alican Ö. kardeşlerin bungalov ev ve sahte sosyal medya hesapları ile 250 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Erkekleri sosyal medya aşk tuzağına çeken çetenin çıplak fotoğraflarla şantaj yaptığı da anlaşıldı. Yapılan incelemede elde edilen mesajlar şok etkisi yarattı: Kızım senin yüzünden…