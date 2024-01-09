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Haberler Yaşam Bungalov ev ilanıyla aşk tuzağı! Çıplak fotoğraflar üzerinden şantaj yapmışlar: Kızım senin yüzünden…
Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 13:02

Bungalov ev ilanıyla aşk tuzağı! Çıplak fotoğraflar üzerinden şantaj yapmışlar: Kızım senin yüzünden…

Güvenlik güçleri, suç çetelerine göz açtırmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 20 ilde Sibergöz operasyonu yapıldı. 75 şüpheli gözaltına alındı. Kemal ile Alican Ö. kardeşlerin bungalov ev ve sahte sosyal medya hesapları ile 250 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Erkekleri sosyal medya aşk tuzağına çeken çetenin çıplak fotoğraflarla şantaj yaptığı da anlaşıldı. Yapılan incelemede elde edilen mesajlar şok etkisi yarattı: Kızım senin yüzünden…

Halit TURAN
Bungalov ev ilanıyla aşk tuzağı! Çıplak fotoğraflar üzerinden şantaj yapmışlar: Kızım senin yüzünden…

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 20 ilde 75 kişinin gözaltına alındığı "Sibergöz" operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Siber dolandırıcılar yeni yöntemi ise pes dedirtti. Nevşehir polisinin 3 aylık takibinin ardından 8 ilde yaptığı operasyonda, genç kızlar adına sosyal medya hesapları açan dolandırıcıların tuzağına düşürdükleri kişileri genç kızların babası gibi arayıp şantajla para istedikleri ortaya çıktı.

Bungalov ev ilanıyla aşk tuzağı! Çıplak fotoğraflar üzerinden şantaj yapmışlar: Kızım senin yüzünden…

Örgüt liderliğini Mersin'de yaşayan iki kardeşin yaptığı ve 250 mağdurdan 5 milyon dolandıran çetenin, sahte kadın hesaplarıyla oltaladıkları mağdurları arayıp "kızım senin yüzünden psikoloğa gitti, psikolog parası gönder" diyerek şantajla para aldıkları belirlendi.

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Bungalov ev ilanıyla aşk tuzağı! Çıplak fotoğraflar üzerinden şantaj yapmışlar: Kızım senin yüzünden…

Güvenlik güçleri çetelere göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 20 ilde "Sibergöz" operasyonu düzenlendiğini, operasyonda 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bungalov ev ilanıyla aşk tuzağı! Çıplak fotoğraflar üzerinden şantaj yapmışlar: Kızım senin yüzünden…

Sibergöz operasyonları arasında en dikkat çekeni ise Nevşehir polisinin 5 milyon vurgun yapan çeteye yönelik yaptığı çalışmaydı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süre teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'de yaşayan Kemal ve Alican Ö.'nün liderliğini yaptığı şebekenin kullandığı yöntem şaşkınlık yarattı.

Bungalov ev ilanıyla aşk tuzağı! Çıplak fotoğraflar üzerinden şantaj yapmışlar: Kızım senin yüzünden…

5 MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR

Geçen yıl 6 Kasım'da Nevşehir Emniyetine gelen M.A., sosyal medyada İnstagram hesabından bungalov reklamını gördüğünü, kiralamak için mesaj gönderdiğini, hesap tarafından verilen telefonla irtibata geçtikten sonra 3 günlük kiralama için 8 bin lira istendiğini, verilen hesap numarasına 6 bin gönderdiğini, tekrar aranıp 4 bin lira daha göndermesi istenildiğini belirterek dolandırıldığını anlattı.

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