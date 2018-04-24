Bunları biliyor muydunuz?

Daha hızlı kilo vermek isteyenlere yıllardır önerilir: Kendinizi streç filme sarın! Bu öneri işe yarıyor gibi görünebilir ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Bu sizi sadece terletecek bir uygulama. Bu yüzden bol sıvı tüketerek kaybınızı telafi etmelisiniz. Tuvaletiniz tıkandığında - tabii ki çok da ciddi olmayan ve tesisatçı gerektirmeyen bir tıkanıklıktan bahsediyoruz - streç film kullanabilirsiniz. Tuvaletinizin üstünü streç filmle kaplayın ve kenarlarını da bantla sıkıca yapıştırın. Sifonu çekin ve sonrasında elinizle streç filmin üstüne birkaç kez bastırın. İçeride kalan hava basıncıyla tuvaletinizdeki tıkanıklık açılacaktır. Özellikle seyahate giderken yanınızda taşıdığınız kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin yol boyunca dökülmemesi için kapaklarının içine bir parça streç film koyabilirsiniz. Evin içinde ya da taşınırken eşyaları çekmecelerden çıkarıp tekrar yerleştirmek yerine üzerini streç filmle kapatıp kolayca taşıyabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında insanı çileden çıkaran sinekler için kolayca kurabileceğiniz bir tuzak: Bir bardağın içine ikiye kestiğiniz üzüm tanelerini yerleştirin. Bardağın ağzını streç filmle kapatın ve üzerine bir çatal yardımıyla küçük delikler açın. Sinekler üzümün tatlı kokusuyla bardağa çekilecekler ama tekrar dışarı çıkamayıp içinde ölecekler. Boya yaparken artan boya ve fırçayı kurumadan saklamak için streç film bire bir. Açmakta zorlandığınız kavanoz kapakları için streç filmden yardım alabilirsiniz. Kavanozun kapağına streç film sardığınızda elleriniz kaymayacak ve kapağı kolayca açabileceksiniz.