Bunları biliyor muydunuz?



Daha hızlı kilo vermek isteyenlere yıllardır önerilir: Kendinizi streç filme sarın! Bu öneri işe yarıyor gibi görünebilir ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Bu sizi sadece terletecek bir uygulama. Bu yüzden bol sıvı tüketerek kaybınızı telafi etmelisiniz.

