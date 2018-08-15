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? Şaşırtan gerçekler...

Giriş Tarihi: 15.08.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 12:46
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? Şaşırtan gerçekler...
Bunları biliyor muydunuz? Şaşırtan gerçekler...
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? Şaşırtan gerçekler...
Bunları biliyor muydunuz? Şaşırtan gerçekler...

130 küsur yıldır haritalarda yer alıyor. Tek sorun şu: Böyle bir ada hiç olmadı.

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? Şaşırtan gerçekler...
Bunları biliyor muydunuz? Şaşırtan gerçekler...

Avustralya'nın doğusundaki Mercan Denizi'nde tasvir edilen hayali Sandy Adası, 1880 civarında haritalarda yer aldı.

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? Şaşırtan gerçekler...
Bunları biliyor muydunuz? Şaşırtan gerçekler...

Haritalar, daha önce yapılan haritalara başvurularak yapıldığı için de ada, haritalarda yer almaya devam etti.

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? Şaşırtan gerçekler...
Bunları biliyor muydunuz? Şaşırtan gerçekler...

Uydu görüntüleme sistemlerinin ortaya çıkmasından sonra dahi hata fark edilmemişti.

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? Şaşırtan gerçekler...
Bunları biliyor muydunuz? Şaşırtan gerçekler...

2000 yılında bir National Geographic okuru, bu Sandy Adası'nın gerçek olmayabileceğini ileri sürmüştü.

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? Şaşırtan gerçekler...
Bunları biliyor muydunuz? Şaşırtan gerçekler...

Ancak kaldırılmasına dair sağlam bir iddia olmadığı için ada, National Geographic Society ve Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı'nın kaynak olarak kullandığı haritalardan çıkarılmadı.

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