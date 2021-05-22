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Haberler Yaşam Bunları duyunca çok şaşıracaksınız… Yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek!
Giriş Tarihi: 22.05.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 21:16

Bunları duyunca çok şaşıracaksınız… Yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek!

İnsanların en çok korktukları hayvanlar arasında yer alan yılanlar gizemli hayvanlardır. Bazı türleri çok tehlikeli ve ölümcül olabilir. Öte yandan yılanların bilinmeyen pek çok özelliği vardır. Kimi yılanlar uçabilir kimileri ise yırtıcı kuşları gaz çıkararak uzaklaştırabilir. Aynı zamanda yılanlar dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamaz. İşte yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek!

Yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek! Bunları duyunca çok şaşıracaksınız…

Yılanlar hakkında bilinmeyen pek çok gerçek vardır. Boyutları değişkendir, zehirli türleri arasında sadece 200 tanesi insanlar için tehdit oluşturur. Öte yandan bazı yılanlar çift başlıdır ve birbirleriyle yemek kavgasında bile bulunabilirler. İşte yılanlar hakkında bilinmeyen 15 gerçek!

Yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek! Bunları duyunca çok şaşıracaksınız…

Yılanların boyutları oldukça değişkendir. En küçük 10 santimetre uzunluğuyla iplik yılanıdır. En uzun yılan ise boyu 7 metreyi bulabilen dev pitonlardır.

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Yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek! Bunları duyunca çok şaşıracaksınız…

Dünyada yaklaşık 3 bin 400 türü bulunuyor. Bunların sadece 600'ü zehirli. Zehirli yılan türleri arasında sadece 200 tanesi insanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek! Bunları duyunca çok şaşıracaksınız…

Bazı yılanlar çift başlıdır. Hatta birbirleriyle yemek kavgasında bile bulunabilirler.

Yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek! Bunları duyunca çok şaşıracaksınız…

Yılanların 112 milyon yıl önce 4 ayaklı sürüngen atalarından geldiklerine inanılıyor. Piton ve boğa yılanlarının hala arka ayaklarının izleri olduğu düşünülüyor.

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