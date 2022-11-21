Haberler Yaşam Burak Topçu kimdir, kaç yaşında, mesleği neydi? Amasya'daki feci kazada Burak Topçu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:29

Burak Topçu kimdir, kaç yaşında, mesleği neydi? Amasya'daki feci kazada Burak Topçu hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; Amasya'da meydana gelen feci kazada Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek gibi isimlerin de yer aldığı araçta Burak Topçu yaşamını yitirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden isim "Burak Topçu kimdir, kaç yaşında, mesleği neydi?" soruları yanıt aramaya başladı. Yaralı isimlerin ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı bildirildi. Peki, Burak Topçu kimdir, kaç yaşında, mesleği neydi? İşte detaylar.