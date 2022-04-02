Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı! İşte o anlar

Oyuncu Burak Yörük, otobüs şoförüne saldırdı… Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan ve yeni sezonda Bir Yaz Dizisi adlı yapımda rol alacak olan Burak Yörük, trafikte olay çıkardı.



Oyuncu Burak Yörük'ten İETT otobüsü şoförüne saldırı! Korku dolu anlar kamerada...