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Haberler Yaşam Burası Beylikdüzü: Kadınların maske kavgası kamerada!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 10:17

Burası Beylikdüzü: Kadınların maske kavgası kamerada!

İstanbul Beylikdüzü'nde inanılmaz anlar yaşandı. Markette alışveriş yapan kadınlardan biri, diğerini 'Maskenizi takın' diye uyardı. Bunun üzerine ortalık karıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı

Burası Beylikdüzü: Kadınların maske kavgası kamerada!

İnanılmaz olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı.

Burası Beylikdüzü: Kadınların maske kavgası kamerada!

İddiaya göre, alışveriş yapan kadınlardan biri, diğerini maske takmadığı için uyarmak istedi.

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Burası Beylikdüzü: Kadınların maske kavgası kamerada!

Maskesiz kadının bu uyarıya sert bir şekilde cevap vermesinin ardından tartışma başladı.

Burası Beylikdüzü: Kadınların maske kavgası kamerada!

Sözlü şekilde başlayan tartışma, kadınların kavgasına dönüştü. Yaşanan gerginlik, marketteki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Burası Beylikdüzü: Kadınların maske kavgası kamerada!

Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada

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