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  • Burası Salda Gölü değil! Türkiye'nin Maldivler'i olarak biliniyor... Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Burası Salda Gölü değil! 'nin Maldivler'i olarak biliniyor... Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yaz döneminde günde 50'yi aşkın tekneyle 1500'ü aşkın ziyaretçi ağırlıyor. Yüzerek kayalıkların altından adanın diğer tarafına da geçilebilen ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaralar da büyük ilgi topluyor. 'nin 'u olarak bilinen Balıkadamı Kuş Cenneti de hem yerli hem de yabancı turistlerin 4 mevsim ilgisini çekiyor. 'in Sivrihisar ilçesinde bulunan bu doğal güzellik ile ilgili birçok ilginç bilgi bulunuyor. İçinde bulundurduğu su kaynağı ile Amazon ormanı görüntüsü veren bu bölge ilk defa havadan bu kadar net görüntülendi.

Giriş Tarihi: 05.09.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 12:37
Burası Salda Gölü değil! Türkiye'nin Maldivler'i olarak biliniyor... Doğal güzellik havadan görüntülendi!

'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Balıkdamı Kuş Cenneti, birçok balık türünün yanı sıra 256 çeşit göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İç Anadolu Bölgesi'nin ' Nehri' olarak tanımlanan gölet ilk defa havadan görüntülendi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada da, yaz döneminde günde 50'yi aşkın tekneyle 1500'ü aşkın ziyaretçi ağırlıyor. Yüzerek kayalıkların altından adanın diğer tarafına da geçilebilen ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaralar da büyük ilgi topluyor.

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Çok sayıda balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Balıkdamı Kuş Cenneti, Sakarya Nehri'nin üzerinde bulunuyor ve 'nin en büyük sulak alanlarının başında geliyor. Gölet ve büyük sazlıklardan oluşan bu sulak alan yaklaşık 30 bin dönümlük arazinin üzerinde yer alıyor.

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Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Asya'da yaşayan yabanıl su kuşları için batıdaki son durak olma özelliğini de taşıyan Balıkdamı, kuzey ve güney ülkeleri arasında mevsimlik göç eden kuşlar için en önemli konaklama noktalarından biri olarak biliniyor.

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, Balıkdamı'nın çok önemli bir sulak alan olduğunu söyledi. Demirtaş, "Sakarya nehrinin üzerinde bulunan Balıkdamı dediğimiz havza, 30 bin dönüme kurulu bir arazidir.

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Çok sayıda balığı bünyesinde barındırırken ayrıca göçmen kuşların da ana yatağıdır, 256 civarında kuş türüne rastlanmıştır. Balıkların yapılanması ve kuşların göç yaparken burada konaklamaları görülmektedir. 'nin büyük bitki alanlarından bir tanesidir, çok önemli bir havzadır" diye konuştu.

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

"SAKARYA NEHRİMİZ KURUYOR, DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"
Balıkdamı Kuş Cenneti'nin kurumaması için çeşitli önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Osman Demirtaş, "Sulama şekillerinin mutlaka buralarda değiştirilmesi ve sularımızın mutlaka korunması gerekiyor.

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Türkiye’nin Amazon’u olarak biliniyor… Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Sakarya nehrimiz kuruyor dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dikkat etmezsek 825 kilometre alandaki tarım arazilerinin sulanması da etkilenecek.

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