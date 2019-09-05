Burası Salda Gölü değil! Türkiye'nin Maldivler'i olarak biliniyor... Doğal güzellik havadan görüntülendi!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yaz döneminde günde 50'yi aşkın tekneyle 1500'ü aşkın ziyaretçi ağırlıyor. Yüzerek kayalıkların altından adanın diğer tarafına da geçilebilen ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaralar da büyük ilgi topluyor. Türkiye'nin Amazon'u olarak bilinen Balıkadamı Kuş Cenneti de hem yerli hem de yabancı turistlerin 4 mevsim ilgisini çekiyor. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan bu doğal güzellik ile ilgili birçok ilginç bilgi bulunuyor. İçinde bulundurduğu su kaynağı ile Amazon ormanı görüntüsü veren bu bölge ilk defa havadan bu kadar net görüntülendi.