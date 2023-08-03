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Haberler Yaşam Burası tekel bayi vahşetinin yaşandığı Esenyurt! Adımız çıkmış; indiremiyoruz!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:54

Burası tekel bayi vahşetinin yaşandığı Esenyurt! Adımız çıkmış; indiremiyoruz!

Burası, son olarak tekel bayisi saldırısında 2 gencin yaşamını yitirdiği Esenyurt... İlçe sakinleri iki zıt görüşle karşı karşıya gelmiş durumda... Muhtarlar ve mahalle sakinleri, geçtiğimiz yıla göre suç oranlarının yüzde 11 azaldığı ilçelerinde yaşanan her olayın gündem olduğunu ve nüfusun yoğunluğuna göre yaşanan olayların az olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: "Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e... Bir türlü indiremiyoruz. Suçta düşüş var fakat gündemden düşüş yok." Uyuşturucu suçunun diğer suçları tetiklediğini ifade eden karşıt görüşe sahip Esenyurt sakinleri ise "Çocuklar suçla büyüyor. Suça özeniyor ve suça karışıyorlar. Her milletten insanın yaşadığı ilçemizde sosyal ve kültürel çok önemli eksiklikler var. Gençler için spor alanları yok" ifadelerini kullanıyor. İşte SABAH farkıyla Esenyurt Dosyası ve Esenyurt gerçekleri...

MUSTAFA BAKIRHAN
Emir SOMER
Burası tekel bayi vahşetinin yaşandığı Esenyurt! Adımız çıkmış; indiremiyoruz!

Suç dünyasında sık sık gerçekleşen üzücü olaylarla gündeme gelen Esenyurt, son olarak 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen'in Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde düzenlenen silahlı saldırıda vahşice öldürülmelerinin ardından gündeme geldi.

Burası tekel bayi vahşetinin yaşandığı Esenyurt! Adımız çıkmış; indiremiyoruz!

Saldırıda bir kişi de silahla yaralandı. Siyahiler başta olmak üzere çok farklı milletten insanın yaşadığı Esenyurt, gerçekten söylenildiği gibi suçun merkezine mi dönüştü? Geçtiğimiz yıllarda işlenen suçlar başta olmak üzere farklı sorunların önüne geçebilmek için beş farklı bölgeye ayrılması planlanan Esenyurt'un başlıca sorunları neler? Esenyurt sakinleri yaşanan olaylarla ilgili ne düşünüyor? Muhtarlar Esenyurt İlçesi'ni ve Esenyurt'ta yaşayan insanları nasıl dile getiriyor? İstatistikler ne anlatıyor? Emniyet nasıl çalışıyor? İlçe ne durumda? SABAH, Esenyurt Dosyası'nı aralıyor...

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Burası tekel bayi vahşetinin yaşandığı Esenyurt! Adımız çıkmış; indiremiyoruz!

MERKEZDEKİ MAHALLELER TEHLİKELİ...
Nüfus verilerine göre İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi olan ve resmi rakamlara göre 983 bin, gayrı resmi rakamlara göre ise bir milyon 200 binden fazla nüfusa sahip olan Esenyurt'un tam 43 mahallesi bulunuyor. Her geçen yıl artış gösteren nüfusunun 57 ilden daha fazla olduğu ifade edilen ilçede yedi alışveriş merkezi, bir de Şehir Parkı var...

Burası tekel bayi vahşetinin yaşandığı Esenyurt! Adımız çıkmış; indiremiyoruz!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel hazırlanan raporlara göre; Bağlar Çeşme, Pınar, Selahaddin Eyyubi ve Örnek, Esenyurt'un en fazla suç işlenen ve "En tehlikeli" şeklinde adlandırılan mahalleleri... Bu mahallelerin 3'ü Esenyurt'un tam göbeğinde; yani merkezinde bulunuyor. Haliyle suç yelpazesi de nüfusu gibi kalabalık olan ve başta cinayet, gasp, soygun, yağma ve yaralama olmak üzere ağır suçların işlendiği Esenyurt'ta uyuşturucu ve fuhuş suçlarının başı çektiği dile getiriliyor. Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet de sık işlenen suçlardan biri...

Burası tekel bayi vahşetinin yaşandığı Esenyurt! Adımız çıkmış; indiremiyoruz!

"HER OLAY FAZLASIYLA KÖPÜRTÜLÜYOR"
Esenyurt İlçesi'nin sakinlerinin aklında oluşan iki zıt görüş karşı karşıya... Esenyurt'ta ilk durağımız, iki gencin vahşice öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığı tekel bayisi saldırısının gerçekleştiği Güzelyurt Mahallesi...

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