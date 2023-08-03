Haberler Yaşam Burası tekel bayi vahşetinin yaşandığı Esenyurt! Adımız çıkmış; indiremiyoruz!

Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:54

Burası tekel bayi vahşetinin yaşandığı Esenyurt! Adımız çıkmış; indiremiyoruz!

Burası, son olarak tekel bayisi saldırısında 2 gencin yaşamını yitirdiği Esenyurt... İlçe sakinleri iki zıt görüşle karşı karşıya gelmiş durumda... Muhtarlar ve mahalle sakinleri, geçtiğimiz yıla göre suç oranlarının yüzde 11 azaldığı ilçelerinde yaşanan her olayın gündem olduğunu ve nüfusun yoğunluğuna göre yaşanan olayların az olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: "Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e... Bir türlü indiremiyoruz. Suçta düşüş var fakat gündemden düşüş yok." Uyuşturucu suçunun diğer suçları tetiklediğini ifade eden karşıt görüşe sahip Esenyurt sakinleri ise "Çocuklar suçla büyüyor. Suça özeniyor ve suça karışıyorlar. Her milletten insanın yaşadığı ilçemizde sosyal ve kültürel çok önemli eksiklikler var. Gençler için spor alanları yok" ifadelerini kullanıyor. İşte SABAH farkıyla Esenyurt Dosyası ve Esenyurt gerçekleri...