Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Güroymak ilçesindeki kaplıcayı da görmek ve fotoğraf çekmek istediğini anlatan İnan, "Kaplıcada yıkanan manda ve atlar, buhar ve sisle çok güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Zaten burada çekilen birçok fotoğraf uluslararası dallarda ödül almış. Adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi, çok beğendik. Bu tür doğal güzelliklerin yapısı bozulmadan korunması ve turizme kazandırılması lazım." dedi.