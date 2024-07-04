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Haberler Yaşam Burası Türkiye’de: 4 bin yıllık apartman hala ayakta!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:22

Burası Türkiye’de: 4 bin yıllık apartman hala ayakta!

Sivas Tödürge'de oturan vatandaşlar 4 bin yıllık 'apartman'ın turizme kazandırılmasını istiyor. Osman Lafçı, "Köy halkı olarak bu alanın daha cazip hale getirilip mağaraların turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mağaraların içi çok serin. Dışarısı kaç derece olursa olsun insan üşüyor. Kış aylarında ise durum tam tersi" diyor...

İHA
Burası Türkiye’de: 4 bin yıllık apartman hala ayakta!

Sivas Zara'daki Tödürge köyünde 4 bin yıllık geçmişi olduğu düşünülen oyma kaya mağaraları, apartman görünümü ile herkesi şaşırtıyor.

Burası Türkiye’de: 4 bin yıllık apartman hala ayakta!

Kayaların oyulmasıyla yapılan ve 100'e yakın odanın bulunduğu tarih öncesi yerleşim yerinin barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.

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Burası Türkiye’de: 4 bin yıllık apartman hala ayakta!

4 bin yıl öncesinden günümüze kalmayı başaran bu mağara çevresel etkilerle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Sürekli koparak düşen parçalarla gün gün eriyor. Köy sakinleri dünyada eşine az rastlanılabilecek bu yapının korunarak turizme kazandırılmasını istiyor.


Burası Türkiye’de: 4 bin yıllık apartman hala ayakta!

İÇİ ÇOK SERİN!
Mağara çevresinde ışıklandırma ve düzenleme yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan köy sakinlerinden Osman Lafçı, "Bu mağaraların tarihinin dört bin yıla dayandığı ve daha öncesinden yerleşim yeri olduğu söyleniyor. Bazı vatandaşlarımızda gelip burada zaman geçiriyor.

Burası Türkiye’de: 4 bin yıllık apartman hala ayakta!

Bu alan turistler için de cazip hale geldi. Tarihi tam olarak nedir bilen yok. Köy halkı olarak bu alanın daha cazip hale getirilip mağaraların turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mağaraların içi çok serin. Dışarısı kaç derece olursa olsun insan üşüyor. Kış aylarında ise durum tam tersi. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun mağaranın içinde sıcak bir hava oluyor. Ters bir orantı var. Burada yıllar önce bir çalışma olmuştu merdiven ve korumalık yapılmıştı. Fakat zamanla düşen kayalıklar neticesinde zarar görmüş kullanılmaz hale gelmiş. Buraya tekrar bir restorasyon yapılır ve etrafına ışıklandırılmalar yapılırsa çok iyi olur" şeklinde konuştu...

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