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Burası Türkiye’de: 4 bin yıllık apartman hala ayakta!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
11:22
Burası Türkiye’de: 4 bin yıllık apartman hala ayakta!
Sivas Tödürge'de oturan vatandaşlar 4 bin yıllık 'apartman'ın turizme kazandırılmasını istiyor. Osman Lafçı, "Köy halkı olarak bu alanın daha cazip hale getirilip mağaraların turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mağaraların içi çok serin. Dışarısı kaç derece olursa olsun insan üşüyor. Kış aylarında ise durum tam tersi" diyor...