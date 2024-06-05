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Haberler Yaşam Burcu Demir’i öldüren caninin amcasından küstah sözler! Hakim tepki gösterdi: Sana mı soracak!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:33

Burcu Demir’i öldüren caninin amcasından küstah sözler! Hakim tepki gösterdi: Sana mı soracak!

Tüyler ürperten olay Elazığ'da yaşanmıştı. 1 aylık eşi fizyoterapi teknikeri Burcu Demir'i (32), çalıştığı hastanenin bahçesinde öldüren uzman çavuş Murat Coşansel hakim karşısına çıktı. Cinayeti ağır tahrik altında işlediğini belirtip aldatıldığı iddiasını ortaya attı. Talihsiz kadının babası da olaydan 1 hafta önce Burcu'nun aradığını ve ağlayarak, eşinin kendisini tehdit ettiğini söylediğini anlattı. Mahkeme başkanı ise küstah sözler sarf eden katilin amcasına şöyle çıkıştı: "Kim, nasıl terbiye vereceğini sana mı soracak!"

DHA
Burcu Demir’i öldüren caninin amcasından küstah sözler! Hakim tepki gösterdi: Sana mı soracak!

Korkunç olay 8 Şubat'ta özel hastanenin önünde yaşandı. Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, olaydan 1 ay önce evlendiği eşi uzman çavuş Murat Coşansel ile tartıştı.

Burcu Demir’i öldüren caninin amcasından küstah sözler! Hakim tepki gösterdi: Sana mı soracak!

Tartışmanın büyümesi üzerine Coşansel, tabancayla Burcu Demir'e ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Coşansel ise aracıyla kaçtı. Burcu Demir'in öldüğü belirlenirken, Coşansel olayda kullandığı tabancayla yakalanıp gözaltına alındı.

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Burcu Demir’i öldüren caninin amcasından küstah sözler! Hakim tepki gösterdi: Sana mı soracak!

Tutuklanan Murat Coşansel'in, Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Demir'in ailesi, yakınları, taraf avukatları ile sendika ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldı.

Burcu Demir’i öldüren caninin amcasından küstah sözler! Hakim tepki gösterdi: Sana mı soracak!

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Sanık Murat Coşansel de duruşmada hazır bulundu. Mahkemede Coşansel, Burcu Demir'in kendisini aldattığını ve cinayeti ağır tahrik altında işlediğini öne sürdü.

Burcu Demir’i öldüren caninin amcasından küstah sözler! Hakim tepki gösterdi: Sana mı soracak!

Mahkeme başkanı, Coşansel'e "Neden taksiyle geldin? Öldürmek istemediysen neden araç kiralamadın, daha ucuza gelir" diye sordu.

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