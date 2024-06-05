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Burcu Demir’i öldüren caninin amcasından küstah sözler! Hakim tepki gösterdi: Sana mı soracak!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
15:33
Burcu Demir’i öldüren caninin amcasından küstah sözler! Hakim tepki gösterdi: Sana mı soracak!
Tüyler ürperten olay Elazığ'da yaşanmıştı. 1 aylık eşi fizyoterapi teknikeri Burcu Demir'i (32), çalıştığı hastanenin bahçesinde öldüren uzman çavuş Murat Coşansel hakim karşısına çıktı. Cinayeti ağır tahrik altında işlediğini belirtip aldatıldığı iddiasını ortaya attı. Talihsiz kadının babası da olaydan 1 hafta önce Burcu'nun aradığını ve ağlayarak, eşinin kendisini tehdit ettiğini söylediğini anlattı. Mahkeme başkanı ise küstah sözler sarf eden katilin amcasına şöyle çıkıştı: "Kim, nasıl terbiye vereceğini sana mı soracak!"