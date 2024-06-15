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Burdur bayram namazı saati 2024! Burdur’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:11
Burdur bayram namazı saati 2024! Burdur’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Burdur bayram namazı saati 2024, yüz binlerce Müslüman'ın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Diyanet tarafından her il için bayram namazı saatleri paylaşıldı. Bununla birlikte Burdur'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da yanıt buldu. İşte 16 Haziran Pazar Burdur bayram namazı vakti