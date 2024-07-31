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Giriş Tarihi: 31.07.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:33

Burdur'da facia! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur'da korkunç kaza meydana geldi. Otomobillerin çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

DHA
Burdur’da facia! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Feci kaza Burdur'da meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı.

Burdur’da facia! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

BURDUR'DA FACİA!

Burdur'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada Dursun Özyılmaz (58) hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 9 kişi yaralandı.

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Burdur’da facia! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur-Fethiye kara yolunun Beyköy kavşağında sabah saatlerinde, Sadık Ö. (62) idaresindeki 42 AZ 220 plakalı otomobil ile Yunus U. (44) idaresindeki 34 HAL 551 plakalı otomobil çarpıştı.

Burdur’da facia! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Kübra A. (35), Faruk Kerem A. (22), Salih Eymen A. (10), Dursun Özyılmaz, Ayşe U. (33), Figen U. (46), Muhittin Eren U. (78) ve Sultan U. (71) yaralandı.

Burdur’da facia! Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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