İngiltere Premier Lig 36. haftasında Burnley, Aston Villa'yı sahasında konuk ediyor. 34 puanla 16. sırada yer alan ev sahibi Burnley, 40 puanla 3 sıra üstündeki Aston Villa ile oynayacağı kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek amacıyla "Burnley Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan "Burnley Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.