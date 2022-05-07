Burnley, İngiltere Premier Lig 36. hafta maçları kapsamında Aston Villa ile sahasında karşılaşacak. Ligin al sıralarında bulunan Burnley için oldukça kritik olan mücadeleyi canlı yayınla izlemek isteyen futbolseverler "Burnley Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yoğun olarak cevap arıyor.

BURNLEY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig 36. Hafta Burnley Aston Villa maçı canlı yayın kanalı ve tüm bilgiler şöyle;