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"Burnum kanıyor" diye doktora gitti! İçinden çıkanlar doktorları bile şaşırtı: Tam 150 tane canlı canlı...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
12:06
"Burnum kanıyor" diye doktora gitti! İçinden çıkanlar doktorları bile şaşırtı: Tam 150 tane canlı canlı...
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir adam, yaşadığı burun kanamalarından sonra doktora gittiğinde hem kendisinin hem de doktorları şoka sokan bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Sinüslerine yerleşen canlılar, adeta kendilerine ait yuva kurmuşlardı. İşte dehşet veren ayrıntılar…