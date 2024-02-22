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Haberler Yaşam "Burnum kanıyor" diye doktora gitti! İçinden çıkanlar doktorları bile şaşırtı: Tam 150 tane canlı canlı...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 12:06

"Burnum kanıyor" diye doktora gitti! İçinden çıkanlar doktorları bile şaşırtı: Tam 150 tane canlı canlı...

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir adam, yaşadığı burun kanamalarından sonra doktora gittiğinde hem kendisinin hem de doktorları şoka sokan bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Sinüslerine yerleşen canlılar, adeta kendilerine ait yuva kurmuşlardı. İşte dehşet veren ayrıntılar…

Burnum kanıyor diye doktora gitti! İçinden çıkanlar doktorları bile şaşırtı: Tam 150 tane canlı canlı...

Jacksonville'de doktorları bile şoke eden olay bu ayın başlarında yaşandı. Kimliği açıklanmayan ve kanserden kurtulan bir kişinin burnundan ve sinüslerinden larva aşamasındaki 150 canlı böcek çıkarıldı.

Burnum kanıyor diye doktora gitti! İçinden çıkanlar doktorları bile şaşırtı: Tam 150 tane canlı canlı...

Ekim ayından bu yana kendini "kötü" hissettiğini belirtilen adam, 9 Şubat'ta yüzü ve dudakları şişti ve bu aşamada, Florida Memorial Hastanesi'ne başvurdu.

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Burnum kanıyor diye doktora gitti! İçinden çıkanlar doktorları bile şaşırtı: Tam 150 tane canlı canlı...

Adam First Coast News'e "Burun kanaması yaşamaya başladım, sürekli burun kanaması oluyor" diyerek gitti ve muayene esnasında burnunda "hareket olduğu" fark edildi.

Burnum kanıyor diye doktora gitti! İçinden çıkanlar doktorları bile şaşırtı: Tam 150 tane canlı canlı...

Dr. David Carlson basına, adamın burnunu bir kamerayla incelediğini söyledi. Ancak burnun iç kısmından ve sinüs boşluğundan beslenen ve iltihaplanmasına neden olan doku ve dışkı döken düzinelerce böcek olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Burnum kanıyor diye doktora gitti! İçinden çıkanlar doktorları bile şaşırtı: Tam 150 tane canlı canlı...

Carlson, bu böcekler hakkında yaptığı açıklamada; "Boyut açısından farklılıklar var, ancak daha büyük olanlar serçe parmağımın ucu kadar büyüktü" sözlerini kullandı.

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