Haberler
Yaşam
Bursa bayram namazı saati! 2025 Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:48
Bursa bayram namazı saati! 2025 Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve Müslümanlar bu özel günü sevinç ve huşu içinde idrak edecek. Bayram sabahı, camilerde cemaatle sabah namazı kılındıktan sonra, 81 ildeki tüm camilerde iki rekatlık bayram namazı eda edilecek. Bayram namazı saatleri Diyanet tarafından belirlendi. Peki, Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Bursa bayram namazı saati