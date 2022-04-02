Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti | Bursa iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti belli oldu! Mübarek Ramazan ayının ilk orucu bugün tutuluyor. Ramazan ayının ilk orucunun açılmasına artık sayılı saatler kaldı. Dün gece sahura kalkan ve niyetlerini eden müminler, iftar saati ve iftar vakti araştırmaları yapıyor. Diyanet tarafından yayınlanan Bursa imsakiye 2022 takvimi ile Bursa'da bu akşam iftar saat kaçta açılacak sorusu yanıt buldu. Peki, bu akşam Bursa'da iftar saat kaçta açılacak? Bursa iftar vakti, sahur vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri saat kaçta?

BURSA İMSAKİYESİ 2022 ile BURSA İFTAR SAATİ, İFTAR VAKTİ

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam yapılacak. Bursa'da yaşayan vatandaşlar, şimdiden Bursa'da iftar saat kaçta açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet tarafından yayınlanan 30 günlük Bursa imsakiye 2022 takvimi ile Bursa iftar saati ve Bursa iftar vakti belli oldu.

BURSA İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, 2 Nisan Cumartesi BURSA için iftar saati şöyle;