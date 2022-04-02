Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti | Bursa iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Bursa İmsakiye 2022 - Mübarek Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam açılacak. Milyonlarca Müslüman dün gece sahura kalktı ve bugün için niyet ettiler. Akşam ezanıyla birlikte ise iftarlar açılacak. Bu noktada, Bursa iftar saati ve iftar vakti merak konusu oluyor. Diyanet tarafından yayınlanan 30 günlük Bursa imsakiye takvimi ile birlikte Bursa iftar saati ve Bursa iftar vakti belli oldu. Artık 81 il ve Bursa için iftar vaktine sayılı saatler kaldı. Peki, bu akşam Bursa'da iftar saat kaçta açılacak? Bursa iftar vakti, sahur vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri saat kaçta?