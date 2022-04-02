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Haberler Yaşam Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti | Bursa iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.04.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 15:24

Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti | Bursa iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Bursa İmsakiye 2022 - Mübarek Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam açılacak. Milyonlarca Müslüman dün gece sahura kalktı ve bugün için niyet ettiler. Akşam ezanıyla birlikte ise iftarlar açılacak. Bu noktada, Bursa iftar saati ve iftar vakti merak konusu oluyor. Diyanet tarafından yayınlanan 30 günlük Bursa imsakiye takvimi ile birlikte Bursa iftar saati ve Bursa iftar vakti belli oldu. Artık 81 il ve Bursa için iftar vaktine sayılı saatler kaldı. Peki, bu akşam Bursa'da iftar saat kaçta açılacak? Bursa iftar vakti, sahur vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri saat kaçta?

Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti | Bursa iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti belli oldu! Mübarek Ramazan ayının ilk orucu bugün tutuluyor. Ramazan ayının ilk orucunun açılmasına artık sayılı saatler kaldı. Dün gece sahura kalkan ve niyetlerini eden müminler, iftar saati ve iftar vakti araştırmaları yapıyor. Diyanet tarafından yayınlanan Bursa imsakiye 2022 takvimi ile Bursa'da bu akşam iftar saat kaçta açılacak sorusu yanıt buldu. Peki, bu akşam Bursa'da iftar saat kaçta açılacak? Bursa iftar vakti, sahur vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri saat kaçta?

BURSA İMSAKİYESİ 2022 ile BURSA İFTAR SAATİ, İFTAR VAKTİ

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam yapılacak. Bursa'da yaşayan vatandaşlar, şimdiden Bursa'da iftar saat kaçta açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet tarafından yayınlanan 30 günlük Bursa imsakiye 2022 takvimi ile Bursa iftar saati ve Bursa iftar vakti belli oldu.

BURSA İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, 2 Nisan Cumartesi BURSA için iftar saati şöyle;

Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti | Bursa iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Bursa İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:13

İlk İftar Vakti: 19:35

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:12

İftar Vakti: 19:37

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:10

İftar Vakti: 19:37

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:08

İftar Vakti: 19:38

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:06

İftar Vakti: 19:39

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Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti | Bursa iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Bursa Teravih Namazı Saatleri

Bursa'da 2 Nisan Cumartesi: 20:56

Bursa'da 3 Nisan Pazar: 20:57

Bursa'da 4 Nisan Pazartesi: 20:58

Bursa'da 5 Nisan Salı: 20:59

Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti | Bursa iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Bursa İmsakiye 2022 ile iftar saati ve iftar vakti | Bursa iftar vakti, sahur saati, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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