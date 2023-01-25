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Haberler Yaşam BURSA TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 25.01.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 18:46

BURSA TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23-28 Ocak tarihleri arasında Bursa ili Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde 8 bin 650 konut için yapılan kura çekilişine başvuruda bulunanlar yoğun olarak Bursa TOKİ sonuçları sorgulama yapmak isteyerek, 2023 Bursa TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına devam ediyor. TOKİ Bursa sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.

BURSA TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Sosyal Konut Projesi 7. etap kuraları 23 Ocak - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında çekilerek hak sahipleri belirlenecek. Bursa ilinde de 23 Ocak tarihinden bu yana devam eden kura çekilişleri bugün Nilüfer, Orhangazi ilçeleri için yapılırken 26 Ocak tarihlerinde Gürsu, İnegöl ve Kestel illeriyle devam edecek. Bursa TOKİ sonuçları sorgulama yapmak isteyenler ise 2023 Bursa TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

BURSA TOKİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

2023 Bursa TOKİ sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

BURSA TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sakarya TOKİ 8 bin 650 konut hak sahibi belirme kurası Bursa'da Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçeleri için 23-28 Ocak 2023 günleri yapılacak.

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BURSA TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bursa TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

NİLÜFER – 25 Ocak – Saat: 10:00

ORHANGAZİ – 25 Ocak – Saat: 10:00

BURSA TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

GÜRSU – 26 Ocak - Saat: 10:00

İNEGÖL – 26 Ocak - Saat: 10:00

KESTEL – 26 Ocak - Saat: 10:00

BURSA TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

KARACABEY (Taşlık Mah.) - 27 Ocak - Saat: 10:00

MUSTAFAKEMALPAŞA - 27 Ocak - Saat: 10:00

YENİŞEHİR - 27 Ocak - Saat: 10:00

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