BURSA TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Sosyal Konut Projesi 7. etap kuraları 23 Ocak - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında çekilerek hak sahipleri belirlenecek. Bursa ilinde de 23 Ocak tarihinden bu yana devam eden kura çekilişleri bugün Nilüfer, Orhangazi ilçeleri için yapılırken 26 Ocak tarihlerinde Gürsu, İnegöl ve Kestel illeriyle devam edecek. Bursa TOKİ sonuçları sorgulama yapmak isteyenler ise 2023 Bursa TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

BURSA TOKİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

2023 Bursa TOKİ sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;