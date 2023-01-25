BURSA TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Bursa TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23-28 Ocak tarihleri arasında Bursa ili Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde 8 bin 650 konut için yapılan kura çekilişine başvuruda bulunanlar yoğun olarak Bursa TOKİ sonuçları sorgulama yapmak isteyerek, 2023 Bursa TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına devam ediyor. TOKİ Bursa sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.